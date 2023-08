”Uhka jatkuu, vaikka sota päättyisi” – Petteri Orpon mukaan aseteollisuuden kapasiteetti on liian alhainen

Ilmahälytyksen päätyttyä pääministeri Petteri Orpo (kok.) pääsi aloittamaan tiedotustilaisuutensa Kiovassa. Hän sai seisaallaan annetut aplodit saapuessaan Ukrainan parlamenttiin.

Hän toisti, että Suomen vankka tuki Ukrainalle jatkuu. Sota ei voi loppua ilman tukea.

– Suomen nykyinen hallitus on täysin sitoutunut tähän.

Uusimmassa Suomen apupaketissa Ukrainalle on raskasta aseistusta ja ammuksia, pääministeri kertoi.

– Ukraina hakee tosissaan läpimurtoa, hän totesi ja viittasi Venäjän vahvaan puolustuslinjan rakentamiseen miehittämillään alueilla.

Orpo kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin toivoneen kahdenvälisessä tapaamisessa, että Suomi ottaisi isompaa roolia rauhanneuvotteluissa.

– Katsotaan rauhassa. Arvioidaan huolella, mutta selvää on, että tuemme tätä rauhanprosessia, Orpo sano.

Krimin-kokouksesta Orpo totesi, että on tärkeää muistaa, että kaikki alkoi Krimiltä jo ennen varsinaisen hyökkäyssodan alkamista.

Orpo kommentoi myös ilmahälytystä. Hän kertoi, että tilanteessa ei ollut suurempaa draamaa, vaan turvallisuushenkilökunta tuli sanomaan, että nyt siirrytään suojatiloihin.

– Mutta siinä konkretisoitui, että tämä maa on sodassa, hän totesi.

Orpo sanoo, että hänelle kerrottiin, että ohjuksia oli ammuttu, mutta ne oli saatu torjuttua.

Orpolta kysyttiin tilaisuudessa, millaista puolustusteollisuuden yhteistyö Ukrainan ja Suomen välillä voisi konkreettisesti olla.

Orpo kertoi, että hän oli keskustelussa Zelenskyin kanssa viitannut Ruotsin ja Ukrainan solmimaan yhteistyösopimukseen ruotsalaisten panssariajoneuvojen valmistamisesta ja todennut, että olisi hyvä käydä läpi löytyykö vastaavanlaista yhteistyömuotoa Suomen ja Ukrainan välille.

Zelenskyi oli nostanut tuolloin esiin muun muassa panssariajoneuvot.

– Ja niitähän meillä osataan tehdä.

Orpon jatkoi sopineensa Zelenskyin kanssa, että kun on tulossa foorumi, johon kutsutaan puolustusteollisuuden yksityisiä toimijoita eri puolilta, niin huolehditaan että myös suomalaiset yritykset ovat mukana ja katsotaan sitä kautta syntyykö yhteistyökuvioita.

– Heillä on valtava tarve muun muassa panssariajoneuvoille, ja meillä osaamista. Heillä valitettavasti myös kokemusta mikä toimii ja mikä ei.

– Me olemme oppineet tämän kriisin myötä, että eurooppalaisen aseteollisuuden kapasiteetti on liian alhainen. Täytyy ajatella myös jatkoa ja tämä olisi yksi niitä, millä me saadaan nostettua kapasiteettia Ukrainassa tai muualla Euroopassa.

– Sota loppuu jonain päivänä, mutta uhka ei väisty.