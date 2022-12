Uhataanko Ukrainaa pohjoisesta? Hyökkäys jumiutuisi kapeille teille

Asiantuntijat ovat esittäneet vaihtelevia arvioita siitä, voisiko Valko-Venäjä liittyä mukaan Ukrainan sotaan presidentti Vladimir Putinin painostuksesta.

Muun muassa ISW-ajatuspaja pitää hyökkäyksen todennäköisyyttä pienenä huolimatta siitä, että Valko-Venäjän asevoimien ilmoitettiin kuluvalla viikolla aloittaneen uuden valmiusharjoituksen.

Valkovenäläisen oppositiomedian mukaan Venäjä olisi siirtänyt maahan luultua enemmän sotilaskalustoa. Panssarivaunuja on toisaalta siirretty myös Valko-Venäjällä sijaitsevista varastoista Venäjän joukkojen tueksi Itä-Ukrainaan.

Osa asiantuntijoista on pitänyt mahdollisena, että sotilaallisen toiminnan tarkoituksena on vain herättää huomiota ja sitoa Ukrainan joukkoja maan pohjoisrajan puolustamiseen.

Venäjän on pohdittu harkitsevan uutta iskua pohjoisesta nykyisen pattitilanteen murtamiseksi. Joukot voisivat tunkeutua Ukrainaan valkovenäläisten yksiköiden tukemana tai vain Valko-Venäjän aluetta hyödyntäen, kuten helmikuussa.

Sotaa seuraava bloggaaja ja analyytikko Ian Matvejev huomauttaa, ettei Venäjällä ole riittävästi joukkoja Kiovan tai Tsernihivin alueelle suuntautuvaan iskuun.

Hyökkäys voisi kohdistua Ukrainan länsiosiin, jolloin tavoitteena olisi länsimaisen tuen katkaiseminen. Edes osittainen eteneminen voisi tuoda tärkeät maantiet ja rautatieyhteydet tykistön ja ohjusten kantaman sisälle.

Haasteena on, että Venäjän olisi pystyttävä valtaamaan Kovelin ja Lutskin kaltaisia suurempia kaupunkeja edetäkseen kohti etelää. Venäjän joukkojen on arvioitu olevan tällä hetkellä niin heikentyneessä tilassa, että minkä tahansa strategisen kohteen valtaaminen voi olla haastavaa tai mahdotonta.

Maan sotilasjohdossa voitaisiin siitä huolimatta toivoa joukkojen saavan haltuunsa Lutskin lentoaseman ja Rivnen ydinvoimalan. Läpimurto murtaisi pattitilanteen ja voisi muuttaa sodan strategista tilannetta.

Operaation käytännön toteuttaminen olisi talvikaudella erittäin vaikeaa. Sääolosuhteiden vuoksi eteneminen olisi rajattava vain kolmelle pohjoisesta etelään kulkevalla maantielle, joista kaikki ovat kapeita.

Ian Matvejev muistuttaa Venäjän kolonnien jumiutuneen sodan alkuvaiheessa Kiovaan johtaneille teille. Lännessä tilanne olisi samankaltainen, minkä lisäksi paikallisia teitä ympäröivät suoalueet eivät jäädy talvella.

– Toisin sanoen, jos Valko-Venäjältä hyökätään, joukkojen pääosa ja kaikki huoltotarvikkeet tulevat jäämään jumiin kolmelle kapealle tielle. Ne olisivat Ukrainan asevoimien jatkuvan tulituksen kohteena. Tähän on jo varauduttu, Matvejev sanoo.

But the main theme will remain the same – the impasse of the Russian army, which will most likely last until spring. /end

Original thread:https://t.co/QPOorBLgp2

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) December 14, 2022