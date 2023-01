Tyrmäys Venäjän väitteelle Kramatorskista: Mikään isku ei osunut

Venäjän puolustusministeriö väitti iskeneensä viikonloppuna Kramatorskin kaupungissa sijaitsevaan asuntolarakennukseen ja surmanneensa 600 ukrainalaissotilasta.

Väitettä on pidetty äärimmäisen epäuskottavana. Venäjän katsotaan vastanneen hätäisesti viestinnällään Ukrainan tekemään HIMARS-täsmäraketti-iskuun Donetskin alueella sijaitsevaan Makijivkaan.

Hyökkäyksessä kuoli jopa satoja liikekannallepanossa kutsuttuja venäläissotilaita, jotka oli majoitettu ahtaisiin tiloihin lähelle ammusvarastoja. Venäjän puolustusministeriö syytti tapahtuneesta reserviläisten matkapuhelinkäyttöä, joka olisi paljastanut kohteen Ukrainalle.

Monet venäläiset sotakirjeenvaihtajat ja sosiaalisen median kanavat ovat kutsuneet väitettä valheeksi ja arvostelleet Venäjän sotilasjohtoa.

Paikan päällä Kramatorskissa vieraillut La Repubblica -lehden toimittaja kertoo, etteivät Venäjän ohjukset osuneet kohteeseensa. Hänen julkaisemissaan kuvissa näkyy kuoppia vahingoittumattomien rakennusten vierellä.

– Toisen paikan luona asuntola 47:ssä: Venäjän ohjus ei osunut taaskaan. Rakennuksen edessä on suuri kuoppa, koko paikka on tyhjä, Daniele Rainieri tviittaa.

RAND-ajatuspajan tutkija Dara Massicotin mukaan Venäjän puolustusministeriön väitteelle ei vaikuta löytyvän tukea. Kramatorskista julkaistujen videoiden perusteella on selvää, ettei kumpikaan iskuista osunut kohteeseensa. On myös epäselvää, oliko rakennuksissa tapahtumahetkellä sotilaita tai muita henkilöitä.

Tutkija arvioi Venäjän tiedustelutietojen olleen virheellisiä tai vanhentuneita. On myös mahdollista, että koko tapaus oli vain suunniteltu propagandaoperaatioksi.

– Tiivistäen: monia mobilisoituja kuoli Makijivkassa. [Venäjän] puolustusministeriö yritti harmitella kuolemantapauksia, mutta päätyi syyttämään uhreja eikä komentajia, jotka olivat sijoittaneet heidät sinne. Sitten he eivät osuneet kahteen (mahdollisesti tyhjään) rakennukseen yrittäen mainostaa kostoa Venäjän kansalle, Massicot toteaa.

