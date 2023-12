Tyrmäys sotaväitteille: Tämän vuoksi Ukraina ei päässyt läpimurtoon

Strategian professori Phillips O’Brien arvostelee voimakkaasti viime aikoina länsimedioissa esitettyjä arvioita Ukrainan sodan tilasta.

Hän toteaa ennakoineensa jo lokakuun alussa, että osa asiantuntijoista alkaa vyöryttää Ukrainaa syyllistävää narratiivia kesäkuussa aloitetun vastahyökkäyksen epäonnistumisesta. Professorin mukaan arvioita on kuultu erityisesti niiltä henkilöiltä, jotka yliarvioivat Venäjän sotilaallisen kyvykkyyden ennen 24. helmikuuta 2022 aloitettua sotaa.

Viimeaikaisissa arvioissa on väitetty Ukrainan aloittaneen hyökkäyksen huolimattomasti, pelästyneen tappioita ja hylänneen tämän jälkeen länsimaiden suositteleman lähestymistavan. Laajojen hyökkäysten sijasta Ukrainan sanotaan siirtyneen pienten jalkaväkiryhmien käyttöön, jotka etenivät vain raskaan tykistötulen tukemina.

Phillips O’Brien kuvailee nimettömiin lähteisiin perustuvaa Washington Post -lehden artikkelia vastahyökkäyksestä vastenmieliseksi.

– Artikkeli on häpeällinen. Se paljastaa, kuinka vähän ihmiset ovat oppineet tästä sodasta, ja kuinka matalalle Yhdysvallat on vajonnut ystävänä ja liittolaisena, ainakin näiden lähteiden perusteella, O’Brien toteaa blogissaan.

Hänen mukaansa artikkelissa sivuutetaan muun muassa se, kuinka vaikeaa operaation toteuttaminen oli ilman ilmavoimien tukea. Yhdysvaltain joukot joutuivat taistelemaan edellisen kerran ilman ilmaherruutta Ardennien hyökkäyksen aikaan joulukuussa 1944, jolloin lentokoneet eivät päässeet ilmaan sään vuoksi. Tuolloin Yhdysvaltain 106. divisioonan pääosat antautuivat saksalaisjoukoille.

– Yhdysvallat on taistellut tämän jälkeen valtavalla ilmaylivoimalla. Mutta silti meidän pitäisi uskoa, että on Ukrainan syy, etteivät he päässeet läpi perusteellisesti valmistelluista puolustusasemista saamallaan kalustolla, Phillips O’Brien hämmästelee.

Hänen mukaansa on järkyttävää, ettei Yhdysvaltain koulutuksessa huomioitu juuri millään lailla lennokkeja, joiden merkitys on korostunut etulinjassa. Ukrainalaiset joutuivat lisäämään sen harjoitusohjelmaan amerikkalaisten vastalauseista huolimatta.

Professorin mukaan vastaavat uutiset kertovat lähinnä siitä, että monet tahot Yhdysvaltain puolustushallinnossa pyrkivät pelastamaan oman maineensa epäonnistuneen hyökkäyksen jälkimainingeissa. Ukrainaa syyllistävä narratiivi vääristää todellista kuvaa sodasta ja vaikeuttaa Ukrainan auttamista.

– Sen seurauksena sodasta tulee verisempi ja pidempi, professori sanoo.

Read the Washington Post Story on the Ukrainian Counteroffensive. Appalling on many levels–why US sources would decide to knife Ukraine in the back (entirely disingenuously) as Ukraine is fighting for its life is contemptible. The story also glosses over air power and ATACMS.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) December 5, 2023