Tyrmäys Sanna Marinin väitteelle – ”velka-automaatin pysäyttäminen vie vuosia”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kirjoittaa X:ssä Sanna Marinin (sd.) esittämistä velkakommenteista.

Marin sanoi Helsingin Sanomille Suomen ”säästävän itsensä hengiltä”. Lisäksi ex-pääministeri totesi, ettei usko velkajarrun olevan avain talouden tasapainottamiseen.

– Korona ja sota olivat syy velkaantua, mutta suurimmat ongelmat velkaantumisen suhteen [Sanna] Marinin hallituksen osalta olivat pysyvien menojen huoleton lisäys, täysin taloudellisesti kestämättömän sote-järjestelmän rakentaminen ja haluttomuus tehdä rakenteellisia säästöjä tulevan velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi, Romakkaniemi kommentoi.

-[Petteri] Orpon hallitus sai itselleen aikamoisen velka-automaatin, jonka pysäyttäminen on raskas, usean vaalikauden urakka, hän jatkaa.

Romakkaniemen mukaan SDP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Lindtman on toiminut vastuullisesti ja pitkänäköisesti kun ei vain lähtenyt mukaan, vaan neuvotteli tasapainoisen, mutta tehokkaan kansallisen, parlamentaarisen ratkaisun lainsäädäntöön pitkän aikavälin velkaantumisen kääntämiseksi laskuun ja kestävälle tasolle. Romakkaniemi uskoo, että tuota päätöstä tullaan vielä pitkään kiittelemään tulevina vuosikymmeninä.

– Sen sijaan että Suomi ”säästäisi itsensä hengiltä”, elämme jatkossa paremmin pitkän aikavälin tulojen ja menojen puitteissa, ilman että velkapommi räjähtää jossakin vaiheessa kasvoillemme, Romakkaniemi näkee.