Tarinat ovat aseita Ukrainan sodassa, kirjoittaa Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen Eerik-Niiles Kross.

– Venäläiset kertovat tarinaa vanhojen venäläisten alueiden vapauttamisesta siellä vallan kaapanneilta naitseilta sekä ukrainalaisten vapauttamisesta. He kertovat tarinaa siitä, että Ukrainan valtaklikki, paha länsi ja kansainvälinen imperialismi saivat Venäjän toteuttamaan ennakoivasti ”erityisen sotilasoperaation”, hän kirjoittaa Postimees -lehdessä.

Krossin mukaan Venäjän tarinoinnista voidaan käyttää termiä ”narratiivinen aseistus”. Tätä on kuvaillut entinen KGB-upseeri Juri Bezmenov, joka loikkasi Neuvostoliitosta Kanadaan vuonna 1970-luvulla.

– Bezmenovin mukaan kumouksellisen toiminnan tavoitteena on muuttaa käsityksiä hyökkäyksen kohteena olevasta yhteiskunnasta ajan mittaan siten, ettei totuutta enää voida erottaa valheesta, sekä muuttaa yhteiskuntaa passiiviseksi ja murtaa uskoa omaan valtioon ja sen instituutioihin ja saada ihmiset näkemään vihollinen pelastajana, ja luomaan tilanne, jossa antaudutaan ilman sotaa, Kross kirjoittaa.

– Hyvä esimerkki on nykyinen tarina siitä, että Ukraina ei voi missään tapauksessa voittaa Venäjää, aseapu menee korruptotuneiden käsiin, ja että Yhdysvaltojen pitäisi sen sijaan käyttää rahaa omien rajojensa suojelemiseen, koska todellinen vaara on maahanmuutto ja aselepo olisi amerikkalaisten etujen mukaista.

Venäjä on Krossin mukaan käyttänyt lannistavaa tarinaa Ukrainaa vastaan vuodesta 1991 lähtien. Ukrainan vastarinta kuitenkin osoittaa, että tarina on toiminut paremmin venäläisille itselleen kuin ukrainalaisiin.

– Pikemminkin Putin itse jäi uskomaan satua, että ukrainalaisia ​​ei ole olemassa, Ukrainan valtio on täysin mätä ja amerikkalaisten Venäjän vastainen hanke ja että ukrainalaiset antautuvat ilman vastarintaa. Myös amerikkalaiset ja länsieurooppalaiset olivat osittain uskoneet tähän. Mutta ukrainalaiset itse eivät ole.

Venäjä käyttää Krossin mukaan samaa strategiaa myös Baltian maita vastaan.

– Venäläisten tarinallinen ase meitä vastaan ​​on suunnattu suurelta osin liittolaistemme suuntaan. Tavoitteena on saada heidät vakuuttuneiksi siitä, että Baltian maat riitelevät keskenään, ovat historiallisesti heikkoja ja kestämättömiä, heidän valtiollisuutensa on petos, ja että ne vain estävät normaaleja suhteita Venäjän ja lännen välillä. Me loukkaamme venäläisten ihmisoikeuksia, kolmatta maailmansotaa ei voi aloittaa meidän takiamme, teimme yhteistyötä natsien kanssa ja olemme itsekin natseja, Kross kuvaa venäläisten satuja.

– Emme usko itse heidän tarinoihinsa juurikaan, mutta maailmassa on paljon ihmisiä, jotka uskovat, hän varoittaa.