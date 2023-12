”Työvoiman houkutteleminen edellyttää myös meiltä joustoa”

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen katsoo englanninkielisten palvelujen olevan tarpeellisia työvoiman saamiseksi Suomeen.

Pakarinen ottaa kantaa asiaan Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa. Hän viittaa kirjoituksessa Kansalliskielibarometri-tutkimukseen, jonka mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa englannin kielen suosimista esimerkiksi palveluissa tai työelämässä.

Pakarisen mukaan kotimaisen työvoiman tarjonta on ”jyrkästi vähenevä”.

– Vuoteen 2040 mennessä meillä voi olla jopa 100 000 työikäistä vähemmän. Ravintola- ja majoitusala, kiinteistöpalvelut, liikenne, rakentaminen, sote-palvelut – ulkomaisen työvoiman osuus on suuri näillä aloilla jo nyt.

Pakarinen katsoo ulkomaisen työvoiman olevan kipeästi tarvittua ja englanninkielisten palvelujen houkuttelevan osaajia Suomeen.

– Jokainen tulija haluaa ennen muuttoaan varmistaa, että selviytyy – tarvittaessa perheineen – uudessa maassa, Pakarinen sanoo.

– On tärkeää, että he myös jäävät tänne. Heidän pitkäaikaisen viihtymisensä takaamiseksi on tietenkin panostettava heidän suomen kielen taitojensa kartuttamiseen. Mutta ensin on aloitettava englannin kielellä.

Pakarinen huomauttaa, että suuri osa suomalaisista on tottunut tilaamaan ruokaa vieraalla kielellä ulkomailla ja katsoo, että sen tulisi onnistua myös Suomessa.

– Kieleen liittyvät ongelmat ratkeavat pikavauhtia käännöstekniikan kehittyessä. Sitä odottaessamme selviytynemme jonkin aikaa epämukavuusalueellakin.