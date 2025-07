Työntekijän asemaan parannus, kansanedustajan mukaan koko yritys hyötyy

Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen pitää tärkeinä Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimia, joilla työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia yritysten hallinnossa vahvistetaan.

Eduskunta hyväksyi viime keväänä yhteistoimintalain uudistamisen ensimmäisen vaiheen, jossa lain soveltamisalaa nostettiin ja muutosneuvotteluiden vähimmäisajat puolitettiin.

Yhteistoimintalain uudistamisen toisessa vaiheessa henkilöstön hallintoedustuksen soveltamisrajaa lasketaan 150:stä vähintään 100 työntekijää säännöllisesti työllistäviin yrityksiin. Hallintoedustus tulee toteuttaa yrityksen hallituksessa tai johtoryhmässä.

– Orpon hallitus päätti puoliväliriihessä vahvistaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia yritysten hallinnossa. Jatkossa työntekijöillä on oikeus osallistua aiempaa vahvemmin yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn, Satonen sanoo tiedotteessa.

Satosen mukaan työntekijöiden ja työnantajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisäävät uudistukset ovat tärkeitä.

– Henkilöstön toimivat vaikutusmahdollisuudet palvelevat koko yrityksen menestymistä.

Uudistus on kansanedustajan mukaan jatkumoa eduskunnan jo aikaisemmin hyväksymälle paikallisen sopimisen uudistukselle, joka myös osaltaan vahvistaa osapuolten välistä yhteistyötä työpaikoilla.

– Paikallisen sopimisen uudistuksessa paikallisille työnantajille ja työntekijöille annettiin aiempaa laajemmat mahdollisuudet sopia työehtosopimuksen puitteissa työehdoista. Tämä on perusteltua, koska he tuntevat parhaiten oman työpaikkansa olosuhteet ja tilanteen. On tärkeää, että myös poliittisilla päätöksillä tuetaan sopimisen ja vuorovaikutuksen lisääntymistä työpaikoilla, Satonen sanoo.