Työnantajapuoli jyrkkänä: AKT pelaa häikäilemätöntä peliä

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT hylkäsi tänään illalla sovintoehdotukset niin satamien, kuorma-autoalan, säiliöauto- ja öljytuotealan sekä terminaalitoiminnan osalta.

– AKT pelaa häikäilemätöntä peliä laittamalla Suomen säppiin ja ajamalla vientiteollisuuden päin seinää. Mikään ei riitä, vaan AKT vaatii reilusti viennin päänavausten ja jopa Saksan ratkaisujen ylittäviä palkankorotuksia, toteavat Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen ja Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

– Yleinen linja on syntynyt Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden, Kaupan alan ja Elintarviketeollisuuden sekä Ammattiliitto Pron ja Erton ratkaisujen myötä. On käsittämätöntä, että tämä ei kuitenkaan riitä AKT:lle, he ihmettelevät.

Suomessa satamien kautta kulkee tonneissa mitattuna yli 95 prosenttia tuonnista ja viennistä. Se tarkoittaa noin 400 miljoonan euron arvosta tavaraa päivittäin. AKT:n lakko kohdistuu viennin lisäksi kaikkiin merirahtina tuotantopanoksia tuoviin yrityksiin.

Lakko kohdistuu ruokaan, lannoitteisiin, lääkkeisiin, komponentteihin, kulutushyödykkeisiin, postiin – aivan kaikkeen. Lakko koskee myös kumipyöräliikennettä, jätekuljetuksia sekä säiliöauto- ja öljykuljetuksia. Lakko vaikuttaa myös lentoliikenteeseen.

– Kansainvälinen kauppa perustuu toimitusvarmuuteen. Kun tähän tulee näiden lakkojen kaltainen merkittävä häiriö, ei syntynyttä luottamuspulaa eikä menetettyjä tilauksia ja asiakkuuksia kurota umpeen pitkään aikaan. Me kaikki maksamme tästä vahingosta laskun ja juuri sopimukset solminut vientiteollisuus kärsii eniten, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

EK syyttää vastuuttomuudesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan AKT:n lakko on vastuuton.

– Huolimatta hankalasta alusta on tällä työmarkkinakierroksella tehty palkkaratkaisuja, joiden piirissä on jo yli 300 000 suomalaista palkansaajaa. Työmarkkinoille on siis viennin avauksen jälkeen syntynyt yleinen linja, jota on syytä tällä kierroksella noudattaa, Oksala toteaa tiedotteessaan.

– AKT pyrkii nyt lakkoilemalla painostamaan itselleen muita aloja korkeammat palkankorotukset, Oksala lisää.

Hänen mukaansa AKT vaarantaa lakollaan suomalaisten työpaikkoja sekä aiheuttaa vahinkoa koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

– Pitkittyessään lakolla on syviä vaikutuksia, jos ja kun suomalaisyritykset menettävät asiakassuhteita lakon takia, Oksala sanoo.

Lakonuhka koskee kaikkia satamia, joissa tehdään ahtaustyötä AKT:n sopimuksella. Näistä suurimmat satamat ovat Hamina-Kotka, Helsinki, Hanko, Kokkola, Naantali, Pori, Oulu, Rauma, Turku, Uusikaupunki.