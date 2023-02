Työllisten määrä kasvoi tammikuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli tammikuussa 76,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli tässä ikäryhmässä 76,5 prosenttia.

Miesten työllisyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 0,4 prosenttiyksikköä 77,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 75,9 prosenttiin.

Työvoimatutkimus siirtyi tammikuun tiedoista alkaen ilmoittamaan työllisyysasteen 20–64-vuotiaiden ikäryhmän mukaan, kun aiemmin työllisyysastetta on tarkasteltu 15–64-vuotiaissa.

Uudistukseen vaikutti se, että 20–64-vuotiaat ovat pääasiallinen ikäryhmä työmarkkinoilla.

– Työllisyysasteen kehitys on molemmilla ikäryhmillä ollut pitkin vuotta hyvin samansuuntaista. Lähinnä kyse on tasoerosta: 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on aina korkeampi kuin 15–64-vuotiaiden työllisyysaste, sanoo yliaktuaari Elina Pelkonen tiedotteessa.

– Merkityksellistä nyt tehdyssä muutoksessa on se, että kasvatimme tietosisältöä alkamalla tuottamaan työllisyysasteen trendiä 15–64-vuotiaiden lisäksi myös 20–64-vuotiaiden ja 20–69-vuotiaiden ikäryhmissä. Tiedon käyttäjällä on nyt enemmän valinnanvaraa, Pelkonen jatkaa.

15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2023 tammikuussa 2 558 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten.

15–74-vuotiaita työttömiä oli tammikuussa 211 000 eli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä miehiä oli 110 000 ja naisia 101 000. Saman ikäryhmän työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 7,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia.

– Työttömyysaste ilmoitetaan perinteisesti 15–74-vuotiaissa niin meillä kuin muuallakin. Siksi emme ole muuttamassa tätä ikäryhmää. 15–24-vuotiaiden työttömyysastetta on usein tarkastelu erikseen.

– Nuorten työttömyys on alentunut selvästi viime aikoina. Yli 64-vuotiaita puolestaan ei juurikaan ole työttöminä, kertoo yliaktuaari Pertti Taskinen.