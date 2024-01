Työlakien uudistuksista selvitys yli 20 vuoden ajalta – ”Lähes 60 prosenttia ollut työntekijälle myönteisiä”

Viimeisten kuuden vaalikauden aikana tehdyt työlainsäädännön uudistukset on tehty pääosain ay-liikkeen ehdoilla, kirjoittaa blogissaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksala.

– EK:ssa on laadittu pyynnöstäni laaja selvitys työlainsäädäntöön tehdyistä uudistuksista viimeisen kuuden vaalikauden aikana eli vuosina 1999–2023. Selvityksen tulokset puhuvat selkeää kieltä: lähemmäs 60 prosenttia (56 %) työlainsäädäntöuudistuksista on ollut työntekijöille myönteisiä. Ainoastaan runsaat 10 prosenttia (13 %) uudistuksista on ollut työnantajille myönteisiä, Oksala kertoo.

Loput uudistuksista (31 %) voidaan Oksalan arvioida neutraaleiksi, sillä ne eivät ole suosineet selvästi työntekijöitä tai työnantajia.

– Maamme ay-liike on järjestänyt viime viikkoina poliittista lakkoilua eduskunnan enemmistön viime kesänä hyväksymää hallitusohjelmaa vastaan. Ay-johtajat ovat uhkailleet tämän lakkoilun jatkuvan ja koventuvan.

– Palkansaajajärjestöt ovat esittäneet lakkoilun oikeutukseksi maamme nykyisen hallituksen työlainsäädäntöhankkeet. Palkansaajajärjestöt näyttävät kuitenkin aktiivisesti unohtavan, kenen ehdoilla Suomen työlainsäädäntöä on edellisten vaalikausien aikana kehitetty, Oksala jatkaa.

Hän toteaa, että muutokset on säädetty kulloisenkin eduskunnan enemmistön toimesta, mikä on demokratiassa tietenkin perusteltua ja oikein. Samoin on selvää, että ay-liikkeellä on oikeus olla eri mieltä nykyisen hallituksen kanssa nyt valmistelussa olevien työlainsäädäntöuudistusten sisällöstä.

– Ay-liikkeen olisi kuitenkin kohtuullista katsoa viimeistään nyt peiliin ja myöntää, että työlainsäädäntöä on kehitetty viimeisen parin vuosikymmenen aikana pääosin juuri heidän haluamaansa suuntaan. Tätä peilikuvaa vasten ay-liikkeen kannattaisi miettiä, onko heidän järkevää vaarantaa poliittisella lakkoilulla yritysten toimintaa ja näin heidän omien jäsentensä työpaikkoja, Oksala katsoo.

Hänen mukaansa viime vuosikymmenten työlainsäädäntöuudistukset ovat osaltaan heikentäneet Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä, millä on vaikutus velkaantumisen kasvuun.

– Taloustilanne on tällä hetkellä muutoinkin vaikea. Sitä ei pidä poliittisella lakkoilulla entisestään vaikeuttaa.