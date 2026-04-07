Työkyvyttömyys huolestuttaa lähes kolmea neljästä yrittäjästä

Vakuutusyhtiö Turvan kyselyn mukaan 73 prosenttia yrittäjistä jännittää työkyvyttömyyttä.

– Kun yritys nojaa yrittäjän omaan osaamiseen ja työpanokseen, on ymmärrettävää ja yleistä, että huoli omasta terveydestä ja työkyvystä korostuu. Yrittäjä kantaa vastuun asiakkaista, mahdollisista työntekijöistä, taloudesta ja jatkuvuudesta, ja siksi pienikin epävarmuus omasta työkyvystä voi tuntua suurelta riskiltä, Turvan aluemyyntipäällikkö Sami Kalho sanoo.

Yrittäjyyden kuormittavuus nousee esiin monitasoisena. Psyykkisen kuormituksen kokee jännittävänä tai erittäin jännittävänä 38 prosenttia vastaajista, kun taas fyysisen kuormituksen osalta näin kokee 26 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä selvitettiin muitakin jännityksen aiheuttajia.

Fyysisiin vahinkoihin liittyvät pelot näkyvät vastauksissa niin tulipalojen (54 prosenttia) kuin vesivahinkojen (48 prosenttia) kohdalla. Myös ilkivalta, varkaudet sekä koneiden ja laitteiden rikkoutuminen jännittävät 46 prosenttia vastaajista.

Lisäksi menojen äkillinen nousu on haaste, jota 51 prosenttia vastaajista pitää jännittävänä tai erittäin jännittävänä.

Vahingonkorvausvastuu jännittää lähes joka toista

Turvan kyselyn vastaajista 48 prosenttia pitää vahingonkorvausvastuuta jännittävänä tai erittäin jännittävänä riskinä.

Kyselyn tulokset kertovat osaltaan siitä, että yrittäjät toivovat ennakoitavuutta ja turvaa arkeensa.

– Yrittäjän ei pitäisi joutua elämään pelon kanssa. Oikeanlaiset vakuutukset tuovat turvaa ja mielenrauhaa, ja ne mahdollistavat sen, että yrittäjä ja yritys voivat jatkaa työtään mahdollisimman häiriöttömästi, vaikka vahinko osuisi kohdalle, Kalho sanoo.

Yritysten jännien paikkojen kyselyyn osallistui 160 Turvan yritysasiakasta. Kyselyssä kartoitettiin, mitä yrityksissä jännitetään. Kysely toteutettiin helmikuussa 2026. Vastaajat olivat yritysten omistajia, toimitusjohtajia tai muussa työssään vakuutuksista vastaavia henkilöitä. Vastaajista 58 prosenttia on yksinyrittäjiä.