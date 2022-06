Tykit havaittiin pellolla – Ukraina tuhosi heti

Ukrainan asevoimat kertoo käyttäneensä tehokkaasti lennokkeja Venäjän asemien havaitsemiseen ja tykistötulen suuntaamiseen.

Taisteluita on käyty viime päivinä maan itäosien lisäksi myös Hersonin alueella, jossa Venäjä on yrittänyt pitää kiinni asemistaan Ukrainan vastahyökkäyksistä huolimatta.

Miehittäjä on vahvistanut puolustusasemiaan ja tuonut alueelle kymmeniä uusia panssarivaunuja. Ukrainan tiedustelun mukaan osa kalustosta on ollut vanhentunutta, sillä rintaman tuntumaan on kylvetty 1950-luvulla valmistettuja miinoja. Alueelle on tuotu myös 50 vuotta vanhoja T-62-panssarivaunuja.

Ukrainan 28. mekanisoitu prikaati kertoo havainneensa Myrnen paikkakunnan lähellä ainakin viisi Venäjän 152 millimetrin Msta-B -haupitsia ja iskeneensä niitä vastaan välittömästi omalla tykistöllä.

Lennokin kuvaaman videon perusteella epäsuora tuli aiheutti hyökkääjälle huomattavia tappioita. Sotilaat pakenivat asemistaan ammusten räjähdettyä tykkien lähellä.

#Ukraine: A Russian battery of Msta-B 152mm howitzers near Myrne, #Kherson Oblast was spotted by the Ukrainian army – and then fired upon by artillery of the 28th Mechanized Brigade. As a result – very accurate hits and destruction of the battery.pic.twitter.com/mdAzhwRqr1

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 9, 2022