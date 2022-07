Tykistötuli jatkuu, joukot etenevät Itä-Ukrainassa

Iso-Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti kertoo, että Venäjän tykistötuli Slovjanskin alueella Donbassissa jatkuu.

Ministeriö kertoo hyökkääjän tulittavan aluetta sen pohjoispuolelta Izjumista ja ja Lysytšanskin läheltä sen itäpuolella. Hyökkääjän uskotaan edenneen hieman lisää Popasnan ympärillä.

Izjumin alueella riehuvat tulipalot ovat edelleen keskittyneitä E40-päätien varrelle. Tien hallinnan uskotaan olevan tärkeä tavoite Venäjälle, sillä se edesauttaisi joukkojen etenemistä Donetskin alueen läpi.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kuvailee hyökkäystä brittilehti The Independentin mukaan todelliseksi helvetiksi. Hänen mukaansa hyökkääjä ampui yli 20 ohjusta Donetskiin yön aikana ja uudet joukot lähestyvät aluetta.

– Seuraavaksi pyrimme torjumaan Venäjän aseistettuja joukkoja koko etulinjan alalta, hän toteaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2022

