Tykistöammusten määrä voi ratkaista sodan voittajan

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan sodan lopputulos voi olla pitkälti kiinni siitä, pystytäänkö Ukrainalle toimittamaan riittävästi tykistöammuksia.

Länsimaista on kuultu viime viikkoina varoituksia ammusvarastojen tyhjenemisestä. Tuotannon kasvattaminen vie aikaa, joten toimituksia ei välttämättä pystytä jatkamaan riittävässä määrin vuoden 2024 puolella.

Eräs eurooppalainen hallintolähde sanoo Politicolle, ettei tilanne voi jatkua enää pitkään nykyisenlaisena.

– Emme voi enää vain antaa omista varastoistamme, lähde sanoo.

Etelä-Korean aiempi päätös toimittaa satoja tuhansia tykistöammuksia Ukrainalle oli ratkaisevan tärkeää kesäkuussa aloitetun vastahyökkäyksen kannalta. Tilannetta helpotti lisäksi se, että Yhdysvallat päätti lähettää pitkän harkinnan jälkeen rypäleammuksia.

Ukraina on pyrkinyt laajentamaan omaa aseteollisuuttaan, jolla oli vahva pohja jo kylmän sodan ajalta. Saksalainen Rheinmetall ilmoitti hiljattain tekevänsä yhteistyötä valtiollisen Ukroboronprom-yhtiön kanssa panssarivaunujen ja panssariajoneuvojen valmistamiseksi Ukrainassa. Brittiläinen BAE-yhtiö avaa pian toimipisteen Kiovassa ja alkaa valmistaa 105 millimetrin tykkejä.

Ukrainan asiaa Yhdysvalloissa ajavan Yorktown Solutions -yhtiön johtaja Daniel Vajdich arvioi, että Ukrainan on tehtävä itsestään ”Euroopan Israel”.

– Tämä tarkoittaa omavaraisuutta, mutta silti muiden valtioiden tuella, Vajdich toteaa.

FPRI-ajatuspajan vanhempi tutkija Rob Lee arvioi jo viime vuonna, että ammusten riittävyys tulisi määrittämään sotatapahtumien jatkon. Hänen mukaansa Venäjällä tulee olemaan vaikeuksia hyökkäyspotentiaalinsa palauttamisessa, mutta maan asevoimat pystyy jatkamaan sitkeää puolustustaistelua.

Lee kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tykistöammusten ratkaiseva merkitys tulee pätemään myös ensi vuonna.

– Tämän ohella ilmatorjuntaohjukset ja -ammukset ovat kriittisen tärkeitä tänä talvena. Ukrainan mahdollisuus suorittaa hyökkäysoperaatioita vuonna 2024 on pitkälti kiinni siitä, toimittavatko länsimaat riittävästi tykistöammuksia, Rob Lee sanoo.

