Venäjän valtiollisessa televisiossa väitetään Iso-Britannian olevan Wagner-komentaja Jevgeni Prigozhinin salamurhan taustalla.

– Ei ole epäilystäkään, siinä näkyy brittien kädenjälki, sanoi Venäjä-mielinen entinen Ukrainan parlamentin jäsen Ihor Markov, joka nykyään asuu Venäjällä.

BBC:n toimittaja Francis Scarr toteaa X-viestialustalla, että oli vain ajan kysymys ennen kuin Venäjän valtionmedia syyttää brittejä Prigozhinin viimeviikkoisesta kuolemasta.

Venäjä-tutkija, professori Mark Galeotti kommentoi, että kyseessä on jälleen yksi esimerkki Venäjän ”kiehtovasta fiksaatiosta” Iso-Britanniaan.

Galeottin mukaan Kremlin mielikuvitus, jossa juuri brittien ­uskotaan olevan milloin minkäkin ulkomaisen operaation takana, o­­n ”barokkilaisen rehevää”.

Tosiasiassa Galeottin mukaan tiedustelupalvelu MI6 ja hallitus eivät edes käytännön syistä lähtisi sekaantumaan riskipitoisiin operaatioihin ulkomailla, vaikka tällaisen maalailusta ”muutaman hittielokuvan” voisikin saada aikaiseksi.

– Yleensä Iso-Britannia nähdään hienovaraisena ja pahaenteisenä, joka juonittelulla korvaa sen, minkä se – amerikkalaisiin verrattuna – häviää raa’assa voimassa, Galeotti analysoi ”hämmentävää ilmiötä” aiemmin Spectator-lehdessä.

Hänen mukaansa Venäjän fiksaatio britteihin johtuu paitsi maiden pitkästä yhteisestä historiasta, jossa toisen merkitys on tunnistettu jo vuosisatoja sitten, myös siitä, että syytökset Britannialle koetaan turvallisemmaksi kuin Yhdysvalloille uhittelu. Toisaalta myös Britannian maine tehokkaasta tiedustelustaan voi ylläpitää näkemystä maan erityislaatuisesta kyvykkyydestä.

– Venäläiset ovat yhtä aikaa sekä anglofiilejä ja anglofoobikoita, tällaista suhdetta [briteillä] ei ole minkään muun kansakunnan kanssa.

Yet another case of this fascinating Russian fixation with Perfidious Albion as the source of all its woes…https://t.co/KnAI4aSmTs https://t.co/7boTuZycsR

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) August 29, 2023