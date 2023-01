Tuulta, lunta ja aurinkoa – viikonlopuksi vaihtelevaa säätä

Tammikuun viimeisiä päiviä vietetään vaihtelevassa talvisäässä, kertoo Forecan tuore ennuste.

– Viikonloppuna Suomeen leviää lännestä lumisateita, ja seuraava matalapaine sateineen tulee jo maanantaina. Lämpötila käy pakkasen puolella koko maassa, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa.

Lounaistuuli voimistuu perjantaina maan keski- ja pohjoisosissa. Pohjois-Suomessa pilvisyys lisääntyy, ja varsinkin Keski- ja Pohjois-Lapissa sataa ajoittain lunta.

– Maan keskiosassa on paikoin liikkeellä pilvilauttoja. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy myös etelässä. Puuskat ovat illalla kovia monin paikoin Lapissa ja länsirannikolla.

Lämpötila on lähes koko maassa pakkasen puolella. Perjantaina päivällä lounaassa ja pitkin länsirannikkoa on 0–5 pakkasastetta ja muualla maassa enimmäkseen 4–10 pakkasastetta.

Lauantain vastaisena yönä pakkasta on maan länsi- ja pohjoisosassa 0–8 astetta, ja maan itäosassa on 6–11 pakkasastetta. Lauhinta on länsirannikolla ja kylmintä lähellä itärajaa.

Lauantaina puhaltaa kohtalainen lounaistuuli, ja rannikoilla puuskat ovat kovia. Sadealue pyyhkäisee Suomen yli lännestä itään. Sateet tulevat pääasiassa lumena, mutta etelässä ja rannikolla sataa myös räntää.

– Rintama sateineen liikkuu nopeasti, joten lunta ei ehdi kertyä paljoa. Vuorokauden aikana lunta tulee 0–5 senttimetriä, Latvala toteaa.

Maanantaina runsasta lumisadetta

Sunnuntai kuluu suuressa osassa maata vaihtelevan pilvisessä ja tuulisessa säässä. Jäämeren laajaan matalapaineen alueeseen liittyvä pienikokoinen osakeskus kulkee Pohjois-Suomen ylitse itään, mutta tarkka reitti ja ajoitus voivat vielä muuttua.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa −2 ja +2 asteen välillä, lauhinta on lounaassa. Idässä pakkasta on 0–3 astetta. Pohjoisessa lämpötila vaihtelee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 0–5 pakkasasteesta Pohjois-Lapin monin paikoin 10–20 pakkasasteeseen.

– Sunnuntaina illalla pilvisyys jo lisääntyy ja tuuli alkaa kääntyä etelään, Latvala toteaa.

Ensi viikko alkaa sateisena. Suomeen saapuu viimeisimpien ennusteiden mukaan maanantaina myräkkämatalapaine, ja lumisadetta leviää lännestä jo sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

– Lumisateet ovat maanantaina monin paikoin runsaita. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila voi kohota vähän nollan yläpuolelle, ja osa sateesta tulee vetenä tai räntänä.

Helmikuu lähestyy jo, mutta tammikuun puolella säähän mahtuu vielä sekä auringonpaistetta että lumisadetta. – Forecan sääuutiset ja blogi https://t.co/x6YosfLwe8 #forecasuomi #sää — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 26, 2023