Enerconin toimittama tuulivoimala SABA Wind Oy Ab:n tuulivoimapuistossa Sändössä Hangossa., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tuulivoimalle uusi etäisyysraja – näin lähelle asutusta saa rakentaa

  • Julkaistu 28.11.2025 | 14:14
  • Päivitetty 28.11.2025 | 14:18
  • Energia
Vähimmäisetäisyyden asutukseen olisi oltava vähintään 1,25 kilometriä.
Hallitus on sopinut tuulivoimarakentamisen vähimmäisetäisyyksistä.

Kun tuulivoimarakentamista ohjaava yksityiskohtaisempi kaava ei sijoitu maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle, vähimmäisetäisyyden asutukseen olisi oltava vähintään 1,25 kilometriä.

Etäisyysvaatimuksesta voitaisiin poiketa asuinrakennuspaikkojen omistajien 4/5 enemmistöllä. Etäisyyssääntelyä ei myöskään sovellettaisi jo tuulivoimakäyttöön rakennettujen alueiden osalta. Kunnat voivat jatkossakin päättää haluavatko ne alueelleen tuulivoimaa.

– Alueidenkäyttölain uudistuksessa turvaamme puhtaan energian investoinnit Suomeen. On tärkeää, että meillä on selkeät säännökset kasvavalle tuuli- ja aurinkovoimarakentamiselle, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) tiedotteessa.

Alueidenkäyttölain esityksessä ehdotetaan myös, että lakiin lisättäisiin aurinkovoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevat säännökset. Jatkossa vähintään 50 hehtaarin kokoisten aurinkovoimaloiden rakentaminen edellyttäisi aina kaavoitusta.

