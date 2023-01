Raportti: Suomi ja Ruotsi tuovat Natolle syvyyttä aggressiota vastaan

Suomen ja Ruotsin liittyminen puolustusliitto Natoon lisää merkittävästi liittouman strategista syvyyttä ja parantaa sen pelotetta sotilaallisia hyökkäyksiä vastaan. Näin arvioidaan tuoreessa International Institute for Strategic Studies -tutkimuslaitoksen (IISS) raportissa.

Ennen puolustusliittoon hakeutumista Suomi ja Ruotsi ovat tutkimuslaitoksen mukaan muodostaneet ”harmaan vyöhykkeen” Naton ja Venäjän välissä Pohjois-Euroopassa.

Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että Natolla on alueella merkittävästi tiedustelutoimintaa, mutta se perustuu pitkälti yhdysvaltalaisten järjestelmiin. IISS katsoo, että Pohjois-Euroopan ja Baltian mailla ei ole riittävästi valmiuksia itsenäiseen tiedusteluun, mutta ne voisivat tehdä enemmän työtä joko itsenäisesti tai yhdessä tiedustelutoiminnan vahvistamiseksi.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

”The two countries (🇫🇮🇸🇪) will add substantial strategic depth and capability to the Alliance’s deterrence and defence against ‘grey-zone’ and direct military aggression.” https://t.co/0OZYjOxamF

— Petteri Kajanmaa (@PutteKaj) January 4, 2023