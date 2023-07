Tutkimusjohtaja: Näin kohut ovat vaikuttaneet PS:n ja kokoomuksen kannatukseen

Hallituksen alkutaipaleella perussuomalaisten ministerien kohut eivät näyttäisi vaikuttaneen pääministeripuolue kokoomuksen kannatukseen. Puolue on tuoreessa Helsingin Sanomien mittauksessa kasvattanut kannatustaan 22 prosenttiin. Sen sijaan perussuomalaisten kannatus on laskenut reilun prosenttiyksikön 19,8:aan.

– Ainakaan tähän mennessä nämä kohut eivät ole kokoomuksen kannatukseen näkemukseni mukaan vaikuttaneet, arvioi HS:lle mielipidemittauksen tehneen Kantar Publicin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela tilannetta Verkkouutisille.

– Tällaisten kohujen yhteydessä on aina heitä (äänestäjiä), jotkut vetäytyvät sivummalle, mutta omissa riveissä on myös niitä, joiden halua äänestää tämä vahvistaa, jos he kokevat epäoikeudenmukaiseksi sen puheen, jonka kohteeksi oma puolue on tässä yhteydessä joutunut.

Nurmela muistuttaa, että kokoomuksella ja perussuomalaisilla on jo ennestään olemassa yhteistä rajapintaa arvokonservatiiveiksi lukeutuvien äänestäjien joukossa. Hän toteaa olevan myös tyypillistä, että vaalien voittajien kannatus kauden alussa hieman nousee.

– Voi olla, että kokoomus pääsee pikkaisen hyötymään perussuomalaisten kustannuksella tällä hetkellä.

Sen sijaan perussuomalaisten kannatuslaskulla näyttäisi olevan yhtymäpintaa viime viikkojen ministerikohuihin.

– Perussuomalaisten kohdalla kannatuksen lasku kohdistuu aineiston keräämisen ajankohdan jälkipuoliskoon eli juuri siihen ajankohtaan, jolloin näitä kohuja on ollut. Kun palaamme asiaan kuukauden päästä, jää nähtäväksi, onko kyseessä hetkellinen notkahdus vai onko siinä aineksia johonkin pidempiaikaiseen.

Tutkimusjohtaja korostaa, että puolueiden kannatukseen tällaisten kohujen vaikutus ei ole välttämättä kuitenkaan niin suoraviivainen kuin julkisuutta ja mediaa seuratessa saattaisi ajatella.