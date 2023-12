Selvitys paljasti: Länsimaista virtaa massiivinen määrä elektroniikkaa Venäjälle

Venäjän suurimpiin mikroelektroniikan jakelijoihin lukeutuvan Compel JSC -yhtiön kerrotaan tuoneen maahan länsimaista teknologiaa kansainvälisistä pakotteista huolimatta.

RUSI-ajatuspajan sekä Alankomaiden ja Saksan yleisradioyhtiöiden selvityksen perusteella komponentteja on kuljetettu Saksan ja Hongkongin kautta.

Ukrainan sodan alun jälkeen asetettujen pakotteiden tavoitteena oli määrä estää lennokkien, lämpökameroiden, teollisuuslaitteiston ja mikroelektroniikan kaltaisen kriittisen teknologian virtaaminen Kremlin käsiin.

Venäjä on kuitenkin ohjannut kauppavirtoja ystävällismielisten kolmansien maiden kautta ja hyödyntänyt monimutkaista kulissiyhtiöiden verkostoa.

Vuonna 2022 Armenian mikroelektroniikan tuonti Yhdysvalloista ja Euroopan unionin alueelta kasvoi yhtäkkiä satoja prosentteja. Kazakstan vei vuonna 2021 alan tuotteita Venäjälle noin 230 000 euron arvosta, mutta seuraavana vuonna jo yli 16 miljoonalla eurolla.

Tähän mennessä Moskovassa toimiva Compel JSC -yhtiö on asetettu vain Yhdysvaltain ja Ukrainan pakotelistoille. Boris Rudyakin vuonna 1993 perustama yhtiö lukeutuu Venäjän suurimpiin mikroelektroniikan toimijoihin. Rudyak kertoi tuoneensa jo kylmän sodan aikana länsimaista teknologiaa Singaporesta matkalaukuissa.

Vuoden 2023 ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana Compel JSC on tuonut Venäjälle elektroniikkaa yli 26 miljoonalla eurolla. Toimitukset ovat keskittyneet sodan alun jälkeen kuudelle yritykselle.

Saksassa Münchenin esikaupunkialueella toimiva WWSemicon-yhtiö on ylläpitänyt läheisiä suhteita Compeliin jo lähes 20 vuoden ajan. Yhtiö on useiden Compelin entisten työntekijöiden omistuksessa. Yksi heistä on Boris Rudyakin tytär.

RUSI-ajatuspaja huomauttaa Kremlin ohjanneen kaikki mahdolliset taloudelliset ja tekniset voimavarat sotatoimien tukemiseen. Ukrainan tukijamaiden olisi tämän vuoksi syytä varmistaa, ettei Venäjä saa käsiinsä näin helposti länsimaista teknologiaa ja mikroelektroniikkaa.

An investigation by @OSIA_RUSI, in partnership @Nieuwsuur and ARD MONITOR, reveals how one of Russia’s leading microelectronic distributors has imported Western microelectronics through Germany and Hong Kong since February 2022. Read the full report here: https://t.co/JHJeckK3cG pic.twitter.com/M4QfUuSLMN

— RUSI (@RUSI_org) December 14, 2023