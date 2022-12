Tutkijan tuomio Venäjä-puheista: Ranska teki oman maalin

Ranskan presidentti Emmanuel Macron teki oman maalin puhumalla viikonloppuna Venäjän turvatakuiden tarpeesta. Näin arvioi saksalainen turvallisuuspolitiikan tutkija Ulrich Speck tiistaina.

Macron on Ukrainan sodan aikana useaan otteeseen korostanut dialogin merkitystä Venäjän kanssa, ja hänen aikaisemmat lausuntonsa ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja kritiikkiä. Kesällä Macron sanoi, että sodassa on vältettävä Venäjän ”nöyryyttämistä”.

Tuoreimmassa lausunnossaan viikonloppuna Macron spekuloi Venäjälle annettavista turvatakuista, mikäli maa suostuisi neuvotteluihin sodan lopettamiseksi. Macronin kommentteja arvosteli tuoreeltaan esimerkiksi Suomen ex-pääministeri Alexander Stubb.

Speckin mukaan Macronin kannanotot ruokkivat epäluuloa Ranskan ulkopolitiikkaa kohtaan Euroopassa.

– Tuoreilla Venäjä/Ukraina-lausunnoillaan Macron on jälleen tehnyt oman maalin. Sen sijaan että hän lähestyisi tavoittelemaansa roolia, eurooppalaisen rauhantekijän osaa, hän on entistä eristäytyneempi ja epäluulo Ranskan linjan suhteen on vain kasvanut, Speck kirjoittaa Twitterissä.

— Ulrich Speck (@ulrichspeck) December 6, 2022