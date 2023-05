Kremlin propagandassa on tapahtunut käänne

Venäjällä hyödynnetään yhä enemmän länsimaisten tutkijoiden kirjoituksia maan omalle kansalle julkaistavassa propagandassa, kirjoittaa arvostettu Venäjä-tutkija, professori Mark Galeotti Spectatorissa.

Hän nostaa esimerkiksi oman kirjoituksensa Mustastamerestä, jota myös Verkkouutiset siteerasi tässä. Venäjän mediassa kirjoituksen yksityiskohdat muunnettiin maan propagandaan sopiviksi.

Galeottin oikean kirjoituksen pääasiallinen sisältö on se, ettei Mustanmeren sovi unohtaa, vaikka Venäjän hyökkäyssodan suurimmat taistelut käydäänkin maalla. Hänen mukaansa meren tapahtumat heijastuvat koko maailmantalouteen ja siitä on muodustunut Naton uusi etulinja. Niin kauan kuin Krimin niemimaa on Venäjän miehittämä, se kykenee häiritsemään kaikkea toimintaa Mustallamerellä.

Venäläismedia Krasnaja Vesna (Punainen Kevät) siteerasi jutussaan Galeottia otsikolla Spectator: Krimin laivastotukikohdat tekevät Venäjästä Natoa vahvemman Mustallamerellä.

– Lehdessä väitettiin minun kertovan tapauksista, joissa Naton ilmavoimat epäonnistuivat taisteluissa Venäjän hävittäjiä vastaan, mikä on luova tapa kuvata kirjoitustani puolalaisesta siviilikoneesta, jonka Venäläinen hävittäjä melkein pakotti mereen, professori kertoo.

– Todellinen kierrepallo tuli kuitenkin jutun lopussa, kun Krasnaja Vesna väitti johtopäätökseni olevan, että ”Nato-maat lavastavat Krimin vuoksi provokaatioita Venäjän-rajan lähellä”.

Todellisuudessa Galeottin kirjoituksessa lähimmäksi provokaatioista puhumista pääsi maininta amerikkalaisista merenkulun vapautta hyödyntävistä partioista, joiden kulku Mustallamerellä on nykyisin lopetettu. Venäjän alukset sen sijaan kiertävät edelleen länsimaiden rannikkojen läheisyydessä, tutkija huomauttaa.

– Disinformaatio on tietysti vanha sodankäynnin keino, mutta mielenkiintoista on se, ettei tämä vääristely ole kohdistettu ulkoisesti. Se on venäjäksi venäläiselle yleisölle, Galeotti kirjoittaa.

Hänen mukaansa Kreml myös tukee propagandaansa valikoimalla länsimaisten analyysien kommenttikentästä Venäjä-myönteisiä kommentteja, joista osan maan trollit kirjoittavat itse, ja syöttävät ne kansalleen osana artikkelia. Niiden avulla pyritään osoittamaan, ettei länsimainen kansa tue ”eliittinsä toimintaa Ukrainassa”.

– Luomalla artikkeleita, joissa se väittää ”oikean lännen” olevan väsynyt konfliktiin, he vakuuttavat kansalleen, ettei Venäjä ole yksin ja Ukrainan saama tuki päättyy pian. Se, että heidän täytyy nojata muokkauksiin ja suoranaiseen fiktioon, kertoo paljon maan todellisesta tilanteesta.