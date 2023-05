Tutkijalta kova esitys: Suomen pitäisi antaa JASSM-ohjuksia Ukrainaan

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) tutkija Charly Salonius-Pasternak vaatii Suomen antamaan Ukrainalle amerikkalaisia JASSM-maataisteluohjuksia, joita Suomi on hankkinut Hornet-hävittäjiinsä. Ne ovat tarkoitettu ennen kaikkea tuhoamaan panssaroituja kohteita.

– Tehkää turpo- [turvallisuuspoliittiset] päättäjät nyt tarvittavat päätökset, että Suomi voi luovuttaa pari tusinaa ilmasta maahan JASSM-ohjusta Ukrainalle, heti kun sillä on tarvittavat F-16-hävittäjät. Suomessa ohjukset istuvat varastossa, Ukrainan käsissä ne lyhentävät sotaa, kirjoittaa Salonius-Pasternak.

Salonius-Pasternakin mukaan ei voida vedota ”mukaan lukien puolustusvoimien johdon” käyttämään argumenttiin, jonka mukaan ”meidän pitää huolehtia, että Suomen puolustus on valmiina”.

– Totta, Suomen puolustus on aina suomalaisten harteilla, mutta nykyisin yhdessä 30 liittolaisen ja Ruotsin kanssa. Turpo-johto voi kysyä itseltään: emmekö mekin ennen 2022 oli halunneet apua?

Hänen mukaansa Suomen turvallisuuspoliittisen johdon tulisi kysyä Puolustusvoimilta seuraavasti:

– Missä riski arviossa Venäjä hyökkää Suomeen nyt? Milloin? Miten? Jos kuitenkin Venäjä hyökkäisi, mitkä ovat helpoiten tänne toimitettavat tuen muodot?

Tutkijan mukaan vastaus olisi ”pitkä ja salainen”, mutta jotain voidaan jo tietää.

– Mutta jo julkisten lähteiden ja harjoitusten perusteella voi sanoa varmasti, että se sisällyttäisi paljon juuri pitkän kantaman iskukykyä – mitä JASSM edustaa – mutta paljon enemmän kuin ennen liittoutumista.

Salonius-Pasternak huomauttaa, että yksi Nato-jäsenyyden tuomista konkreettisista eroista on se, että Yhdysvallat voisi tukea puolustustaisteluamme Venäjää vastaan laukaisemalla ”enemmän vastaavia ja pidemmälle kantavia risteilyohjuksia kuin Suomella todennäköisesti on varastoissa yhteensä.”

– Eli puolustusvoimilla on ulkoapäin katsottuna parempi argumentti olla antamatta Ukrainalle Leopard-vaunuja kuin JASSM-ohjuksia. Voi olla, että USA ei anna lupaa antaa JASSMeja muualle, se on vieläkin maan asearsenaaliin eliittiä, mutta jos se antaa, on Suomen turvallisuuspoliittisten turpo-päättäjien niitä annettava.

Tehkää #turpo päättäjät nyt tarvittavat päätökset, että Suomi voi luovuttaa pari tusinaa JASSM ilmasta maahan ohjusta Ukrainalle, heti kun sillä on tarvittavat F-16 hävittäjät. Suomessa ohjukset istuvat varastossa, Ukrainan käsissä ne lyhentävät sotaa. — C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) May 29, 2023

Sitten #turpo johto voi kääntyä liittolaisten ja 🇫🇮 puolustusvoimien suuntaan ja kysyä: Missä riski arviossa Venäjä hyökkää Suomeen nyt? Milloin? Miten? Jos kuitenkin Venäjä hyökkäisi, mitkä ovat helpoiten tänne toimitettavat tuen muodot? — C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) May 29, 2023

Tämän lisäksi Yhdysvallat voisi tukeakseen puolustustaisteluamme yhdessä ’tehtävä paketissa’ laukaista enemmän vastaavia ja pidemmälle kantavia risteilyohjuksia kuin Suomella todennäköisesti on varastoissa yhteensä. Tämä on yksi Nato jäsenyyden konkreettinen ero. — C Salonius-Pasternak (@charlyjsp) May 29, 2023