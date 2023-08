Tutkija: Vladimir Putin voi vielä joutua maksamaan hinnan Wagner-kytköksistään

Venäjän presidentti Vladimir Putin voi vielä joutua maksamaan hinnan kytköksistään salaperäisessä lentoturmassa kuolleen Jevgeni Prigozhinin Wagner-palkkasoturiarmeijaan, spekuloi ruotsalainen Venäjä-tutkija Martin Kragh. Ruotsin ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevä Kragh on noussut yhdeksi Ruotsin eturiivin Venäjä-asiantuntijoista Ukrainan sodan myötä.

Kraghin mukaan on todennäköisempää, että Putin joutuu vastaamaan Wagner-kytköksistään kuin Ukrainan sodasta. Kragh viittaa tällä tilanteeseen, jossa Venäjää käytännössä yli 20 vuotta johtanut Putin syrjäytettäisiin vallasta.

– Jos Putin syrjäytetään palatsivallankaappauksessa, voi koko tämä Wagner-ooppera hyvinkin tulla takaisin kummittelemaan hänelle, Kragh arvioi viestipalvelu X:ssä.

– Vallankaappajat eivät ehkä halua häntä tilille Ukrainan sodan takia, sillä he voivat hyvinkin itse olla osasyyllisiä siihen. Mutta Wagner tarjoaa mahdollisuuden jota vallankaappaajat voivat hyödyntää.

Kragh muistuttaa Putinin rahoittaneen avokätisesti Wagneria, eli ”laitonta organisaatiota”. Lisäksi Prigozhin ei ikinä joutunut syytteeseen kesäkuisesta kapinayrityksestään, ja tietojen mukaan Putin jopa tapasi Prigozhinin Kremlissä kaappauksen jälkeen. Näin siitä huolimatta, että Wagner tappoi venäläisiä sotilaita kesäkuun kapinansa yhteydessä, Kragh muistuttaa. Putinin syrjäyttäjät voisivat yrittää hyödyntää näitä syytöksiä presidenttiä vastaan, ruotsalaistutkija pohtii.

– Tämä on vain puhdasta spekulaatioita, joka nojaa siihen olettamukseen että Putin, niin kuin useimmat muut autokraatit, joko 1. kuolee virassaan, 2. syrjäytetään palatsivallankaappauksessa tai 3. syrjäytetään vallankumouksessa. Ja juuri nyt kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa näyttävät kaikkein todennäköisimmiltä, Kragh kirjoittaa.

