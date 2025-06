Tutkija vaikuttui Ukrainan iskukyvystä – ”Daavid ja Goljat-hetki”

Ukrainan tuoreet drooni-iskut useisiin Venäjän lentotukikohtiin ovat tehneet vaikutuksen Venäjän turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneeseen Johns Hopkins-yliopiston professori Sergei Ratshenkoon. Erikoisoperaatiossa on Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan tuhottu jopa yli 40 venäläistä pommikonetta.

Ratshenko, joka kirjoittaa paraikaa laajaa, haastatteluihin perustuvaa Ukrainan sodan historiaa, kommentoi Ukrainan operaatiota viestipalvelu X:ssä.

– Uskomaton Daavid ja Goljat-hetki Ukrainalle, emme ole nähneet tällaista sitten Moskvan upotuksen, professori kirjoittaa.

Ukraina upotti sodan alkuvaiheessa huhtikuussa 2022 Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan, ohjusristeilijä Moskvan.

– SBU jatkaa vaikuttavaa työtään. Ajoituskin on hyvä, juuri kun neuvottelut ovat jälleen alkamassa Istanbulissa, Ratshenko toteaa.

Ukrainan ja Venäjän valtuuskuntien on tarkoitus tavata maanantaina Turkin Istanbulissa.

Ratshenkon mukaan Ukrainan laajalla ja onnistuneella operaatiolla tulee olemaan ”kiinnostavia vaikutuksia” Venäjän ydinasepelotteeseen.

An amazing David and Goliath moment for Ukraine, like we have not seen the sinking of the Moskva. SBU continues to impress. And well timed too. Just as negotiators are about to restart in Istanbul. https://t.co/glDUmyNbH6

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) June 1, 2025