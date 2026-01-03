Tutkija pitää USA:n iskua huonona uutisena Euroopalle ja Suomelle

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen käsittelee julkaisussaan X-viestipalvelussa Yhdysvaltojen iskuja Venezuelaan ja arvioi niiden vaikutuksia.

Vanhasen mukaan kyse ei ole vain yksittäisestä sotilaallisesta operaatiosta.

– Yhdysvaltojen iskuissa Venezuelaan ei ole kyse vain yksittäisestä sotilaallisesta operaatiosta. Se on pahimmillaan osa paljon vaarallisempaa muutosta, joka lisää epävarmuutta ja uusien sotien uhkaa maailmassa.

Asiantuntijan mukaan, kun suurvalta käyttää sotilaallista voimaa toisen valtion alueella ilman YK:n mandaattia, kyse on normin murtumisesta eikä pelkästä taktisesta operaatiosta.

– Jos ja kun Trumpin Yhdysvallat toimii näin, se antaa muille suurvalloille vihreää valoa ”legitiimeistä etupiireistä”.

Vanhanen huomauttaa, että kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ero Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa ei ole niin suuri kuin poliittinen retoriikka antaa ymmärtää.

– Perusperiaate on sama eli suvereniteetin rikkominen voimalla.

Asiantuntijan mukaan Venezuelan iskut heikentävät myös lännen uskottavuutta Ukrainassa.

– Sääntöihin vetoaminen menettää voimaansa, jos samoja sääntöjä rikotaan muualla. Puhumattakaan siitä, miten tämä luetaan Kiinassa. Pekingin on entistä helpompi perustella toimiaan Taiwanin suhteen.

Vanhasen mukaan tilanne on huono uutinen myös Euroopalle ja Suomelle.

– Meidän turvallisuutemme ei perustu voimaan vaan siihen, että säännöt sitovat myös suurvaltoja. Jos poikkeuksista tulee käytäntö, palaamme raa’an voiman aikaan. Ikävä kyllä sellaisessa maailmassa pienet maksavat hinnan ensin.

Erillisessä aiemmassa X-julkaisussaan Vanhanen myös arvioi toiminnan välittämää signaalia, joka ei hänestä ole tarkoitettu vain Venezuelalle.

– Tämä on viesti myös Kiinalle, Venäjälle ja koko alueelle Yhdysvaltojen toimintavapaudesta, Vanhanen huomauttaa.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro vaimoineen on vangittu ja lennätetty ulos maasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta Truth Social-viestipalvelussa lauantaina.

– Diktatuuri on kaadettu suoralla voimatoimella, ei pakotteilla eikä diplomatialla. Tämä rikkoo 2000-luvun pelisäännöt ja avaa aikakauden, jossa suurvallat eivät enää vain vaikuta vaan poistavat. Jälkijäristykset ovat valtavat, Vanhanen linjaa.

Trump on ottanut Maduron kiinni ja lennättänyt pois maasta.

