Tutkija: Ukrainan voitto ei voi perustua hyökkääjän heikkoon taistelutahtoon

Venäläisten joukkojen heikosta taistelutahdosta on puhuttu koko Ukrainan sodan aikana, ja joissakin spekulaatioissa hyökkääjän heikon moraalin on uskottu vaikuttavan Ukrainan menestykseen. Mutta vaikka venäläiset sotilaat eivät missään nimessä ole motivoituneita taistelijoita, ei Ukrainan vastahyökkäyksen kuitenkaan pidä nojata vihollisen taistelutahdon puutteeseen, varoittaa yhdysvaltalaisen Rand-tutkimuslaitoksen tutkija Dara Massicot.

Massicot on aikaisemmin toiminut Venäjän asevoimien kehitystä seuraavana analyytikkona Yhdysvaltojen puolustusministeriössä. Hän analysoi tilannetta Twitterissä Ukrainan pitkään povatun vastahyökkäyksen alettua.

Massicot ei toivo tai usko, että Ukrainan vastahyökkäyksen suunnittelijat luottavat taistelemiseen väsyneiden venäläisten joukkojen romahtavan rintamalla. Osa Ukrainan johdon antamista viesteistä on kuitenkin ollut tältä osin ristiriitaisia, tutkija kirjoittaa.

Venäjän Luhanskissa ja Donetskissa taistelevat joukot ovat kaikista väsyneempiä ja turhautuneimpia, Massicot arvioi. Raskaat taistelut ovat jatkuneet pitkään. ja venäläiset joidenkin lähteiden mukaan joutuneet taistelemaan paikallisten separatistien tai palkkasotilaiden komennossa. Etelässä, kuten Hersonin alueella, tilanne on toinen, ja osa yksiköistä on Massicotin mukaan kohtuullisen hyvässä kunnossa.

Venäjän eliittiyksikköinä pidettyjen VDV-maahanlaskujoukkojen keskuudessa taistelutahto on myös vakaa, Massicot kirjoittaa. VDV-joukot ovat yhä uskollisia komentajalleen, rintamalla usein vierailevalle kenraalieversti Mihail Teplinskille.

– En väitä, että tämä olisi uudistunut tai itsevarma armeija, sitä se ei ole. Mutta he sopeutuvat. En myöskään väitä, etteikö venäläinen taistelutahto voisi murtua kun sitä koetellaan läheltä Zaporižžjan rintamalla. Se on rakoillut muuallakin lähitaistelujen myötä, Massicot toteaa.

Ukrainan sodanjohdon ei kuitenkaan pidä laskea venäläisten heikon taistelutahdon varaan, hän toistaa. Venäläiset valmistautuvat Ukrainan vastahyökkäykseen määrätietoisesti, analyytikko varoittaa.

– Parempi taktiikka, parempi tiedustelu ja paremmat paikalliset komentajat ovat Ukrainan asevoimien eduksi heidän lähestyessään venäläisten asemia.

– Ukrainalaiskomentajat keskittyvät operatiivisiin tehtäviinsä, enkä ole nähnyt monen olettavan venäläisten joukkojen romahtavan osapuolten kohdatessa, Massicot kirjoittaa.

I write often on Russian military personnel problems because I think it's a central issue. I will be the first to tell you that their military morale is poor in Ukraine. I still would not recommend any plan that rests on 'bad Russian morale will trigger a collapse in the front'/1

— Dara Massicot (@MassDara) June 16, 2023