Tutkija tyrmää haaveet rauhasta – ”venäläiset eivät anna periksi”

Ruotsalaisen Venäjä-tutkija Gudrun Perssonin mukaan mikään asia ei saa Venäjän johtaja Vladimir Putinia perääntymään Ukrainan sodassa.

– Putin ei muuta suuntaa ennen kuin Ukraina on Venäjän etupiirissä, joten en näe muuta kuin pitkittyneen sodan. Pitämällä sodan käynnissä, jopa matalalla tasolla, Venäjä toivoo pitävän Ukrainan erossa Natosta ja EU:sta, Persson sanoo Dagens Nyheter -lehdelle.

Venäjän kannalta heikosti edennyt sota ei ole tutkijan mukaan horjuttanut Kremlin päättäväisyyttä. Tappiot voidaan nähdä tilapäisinä takaiskuina suuressa pelissä.

– He eivät luovuta. Venäläiset eivät anna periksi. Vaikka he olisivat allekirjoittaneet rauhansopimuksen ja vetäytyneet, he tulevat uudestaan. Venäjällä on aikaa ja resursseja. He haluavat pitkällä aikavälillä syrjäyttää (Volodymyr) Zelenskyin ja perustaa nukkehallituksen. Silloin ei tarvitse miehittää koko maata, Persson arvioi.

Tutkijan mukaan Putinin hallinto jatkaa sotilaiden värväämistä Venäjän köyhiltä alueilta, jolloin sota ei vieläkään näy isoissa kaupungeissa elävän keskiluokan elämässä. Myös vankeja viedään yhä rintamalle.

Samaan aikaan Kreml yrittää tukahduttaa kaikenlaista mielipiteenilmaisua, joten sisäistä vastarintaa sodalle ei ole näköpiirissä.

– Olemme nyt päässeet niin pitkälle, että jos haluat tehdä erilaisia ​​puhdistuksia, niin paperityöt ovat valmiina. Niin sanottu ”oikeudellinen perusta” on luotu, Persson toteaa.

Putinin väistyminen ei tutkijan mukaan todennäköisesti johda sodan päättymiseen.

– He (venäläiset) ovat kiinnittyneet niin tiukasti tähän isänmaalliseen, keisarilliseen tarinaan, että sitä suuntaa on vaikea muuttaa.