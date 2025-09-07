Tutkija Suomenmaalle: Paine kasvaa SDP:tä kohtaan

SDP on noussut gallupeissa ylivoimaiseen johtoasemaan. Yliopistonlehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta arvioi kuitenkin, että vaaleja kohti mentäessä korkeatkin kannatuslukemat tasaantuvat, kertoo Suomenmaa.

Elon mukaan SDP:ltä tullaan vielä vaatimaan ratkaisuja etenkin julkisen talouden ja velkasuhteen hoitamiseen.

– Edelleen on varsin epäselvää, mitä demarit muuttaisivat, jos he nousisivat valtaan. Heihin alkaa nyt kohdistua painetta, että näkemyksiä pitäisi selventää, hän sanoo Suomenmaalle.

Tyytymättömyys hallituksen säästöihin kanavoituu Elon mukaan tällä hetkellä suurimmalle oppositiopuolueelle ilman, että SDP:llä varsinaisesti olisi mitään selkeää vaihtoehtoa, mikä hänestä on historiallisesti katsottuna hyvin tyypillinen ilmiö.

Elo huomauttaa, että sosiaalidemokratian kriisi on ollut pitkään globaali ilmiö. Eikä se ole mihinkään kadonnut, vaikka SDP nauttiikin Suomessa korkeista kannatuslukemista.

Sosiaalidemokraatit ovat puolustaneet perinteisesti työväestöä, mutta nykyajan pirstaloitunutta työväestöä eivät enää hänen mukaansa liikauta samat kysymykset kuin ennen.

– Sosiaalidemokraattinen liike ei ole vielä onnistunut tarjoamaan kovinkaan koherenttia ja uskottavaa vastausta näihin kysymyksiin. Se heillä on edessään myös Suomessa.