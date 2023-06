Tutkija padon räjäyttämisestä: Ei voinut olla venäläisten todellinen aikomus

King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin kommentoi Twitterissä Etelä-Ukrainan Hersonin alueella sijaitsevan Kahovkan padon räjäytystä.

Ukraina on syyttänyt Venäjää padon räjäyttämisestä.

– Mitä patoon tulee, alan olla yhä vakuuttuneempi siitä, että venäläisten tarkoituksena ei ollut saada aikaan niin suurta tuhoa ja murtumaa (patoon), Martin sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä on menettänyt tulvien seurauksena valtavan määrän hyvin valmisteltuja puolustus- ja tuliasemia, kalustoa ja miinakenttiä hallitsemallaan Dnepr-joen vasemmalla rannalla.

– Tämä ei voinut olla heidän suunnitelmansa, Martin toteaa.

Eri asiantuntijoiden mukaan padon murtuminen on laajoista tuhoista huolimatta hyödyttänyt Ukrainassa olevia Venäjän joukkoja. Sen arvioidaan vaikuttavan Ukrainan vastahyökkäykseen.

– Se vaikuttaa vaihtoehtoja kaventavasti. Hyökkäysalueen laajuus kapenee. Hyökkäys kohdistunee siksi Zaporižžja-Melitopol-akselin itäpuoliselle alueelle, ainakin näin lyhyellä aikajänteellä. Pitkällä aikajänteellä taas ei pystytä sanomaan, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Pekka Turunen Ylelle.

– Tällä hetkellä järkevintä olisi edetä Zaporižžja-Melitopolin suuntaan. Tätä on pitkään arvioitu todennäköiseksi hyökkäysalueeksi, ja näin Venäjäkin on todennäköisesti arvioinut. Sen takia se on ehkä sulkenut Hersonin suunnan tällä toimenpiteellä. Sitä kautta Venäjä saa suunnattua Ukrainan liikkeen haluamaansa suuntaan, johon se on tehnyt puolustusvalmisteluja.

Mike Martin kertoo Ukrainan asevoimien tehostaneen vastahyökkäykseen kuuluvia sotilasoperaatioitaan eri rintamalohkoilla Etelä-Ukrainan Zaporižžjassa ja Itä-Ukrainan Vuhledarissa sekä Bahmutissa.

Vaikka vastahyökkäyksen arvioidaan jo alkaneen, kyse on toistaiseksi ollut tasaiseen tahtiin tehdyistä pienempimuotoisista hyökkäyksistä. Ukraina muokkaa parhaillaan taistelukenttää operaatioillaan.

– Päähyökkäys ei ole vielä alkanut – tämän vaiheen tarkoituksena on löytää Venäjän joukkojen etulinjan heikkoja kohtia, Martin sanoo.

– Ukraina on kasvattanut tykistötultaan ja käyttänyt runsaasti HIMARS-raketinheittimiä näillä rintamalohkoilla.

Ukraina on iskenyt Venäjän selustaan ja tuhonnut huoltopaikkoja, polttoainevarastoja ja komentopaikkoja.

Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Zaporižžjan suunnalla on viitteitä, että siellä olisi isompi hyökkäys.

– Sinne on ilmestynyt kolme prikaatia vahvistukseksi ja se saattaa muuntua päähyökkäykseksi. Toveri sanoo Ylelle.

– Uskon, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin ennemmin tai myöhemmin ukrainalaiset yrittävät päästä Asovanmeren rantaan. Se olisi operatiivisesti niin merkittävä asia. Krimin huolto olisi sen jälkeen vaikeaa, sitä ei lauttayhteyksillä huolleta. Se ei kuitenkaan ole helppo valloitettava.

