Tutkija: Olemme ehkä aliarvioineet Venäjän

Länsi on ehkä aliarvioinut Venäjän, sillä maan talous ja sodankäynti eivät ole romahtaneet mittavista pakotteista huolimatta. Näin arvioivat Svenska Dagbladetin haastattelemat turvallisuuspolitiikan ja talouden asiantuntijat. Vaikka aika ajoin onkin spekuloitu Venäjän asevarantojen hupenemisella, aseita vaikuttaisi pakotteista ja sodan suurista tappioista huolimatta riittävän.

– Tutkijayhteisö on aika kauan tehnyt virhearvioita tämän suhteen. Esitimme jo huhtikuussa arvioita siitä, että ohjukset ovat Venäjältä loppumassa. Ja niin vain ohjuksia yhä ammutaan, sanoo puolustustutkimuslaitos FOI:n Tomas Malmlöf.

– Olemme hieman puolueellisia. Haluamme, että Ukraina menestyy ja voittaa sodan. Joten meillä on ehkä tapana liioitella Ukrainan menestystä ja Venäjän ongelmia, hän sanoo.

Täysin tehottomia pakotteet eivät ole, Malmlöf kuitenkin sanoo. Venäjä on vahvasti riippuvainen läntisestä teknologiasta, ja sodan myötä Vladimir Putin on joutunut kääntymään harvojen jäljellä olevien liittolaistensa, kuten Pohjois-Korean puoleen. Mutta vaikka esimerkiksi iranilaisista lennokeista on sodan aikana uutisoitu paljon, eivät ne tule ratkaisemaan taisteluja, Malmlöf toteaa.

Ruotsalaispankki SEB:n pääanalyytikko Per Hammarlund uskoo sodan jatkuvan näännytystaisteluna vielä pitkään. Venäjällä on yhä mittava öljy- ja kaasutuloihin nojaava sotakassa, ja lisäksi enemmistö venäläisistä on valmis elämään Putinin komennossa, Hammarlund sanoo.

Monille maille venäläisen öljyn ostaminen on ”välttämätön paha”, ekonomisti sanoo. Sodalle ei siis toistaiseksi ole näkymässä loppua.

– Totta kai se on kallista. Mutta energian myynti tuo maalle jatkuvasti tuloja, Hammarlund toteaa.

Pakotteet eivät hänen mukaansa sotaa päätä, vaikka Venäjän talous tulee kutistumaan niiden seurauksena. Venäjä tulee lähivuosina jäämään lännestä jälkeen, Hammarlundin sanoin ”kaikki toimii, mutta entistä huonommin”. Toisaalta esimerkiksi Venezuela ja Zimbabwe ovat esimerkkejä romahtaneista talouksista, joissa vallanpitäjät ovat tästä huolimatta onnistuneet pitämään asemastaan kiinni.

Merkkejä Venäjällä muhivasta poliittisesta muutoksesta ei ole, Hammarlund sanoo. Sota tulee lopulta kuitenkin päättymään neuvottelupöydässä, hän uskoo.