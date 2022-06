Tutkija: Lännen aseapu antaa Ukrainalle lisäaikaa – ”tarvitsevat todella paljon”

Ukraina on lännen aseavun suuressa tarpeessa, sanovat Dagens Nyheterin haastattelemat asiantuntijat. Ukrainalle myönnetty apu on kuitenkin kaukana maan esittämistä julkisista pyynnöistä ja toiveista.

Asetoimituksilla Ukrainalle pyritään ostamaan lisäaikaa, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö. Ukraina on nyt akuutissa avun tarpeessa, Käihkö arvioi lännen viimeaikaisia päätöksiä aseavun lisäämiseksi.

Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut toimittavansa Ukrainalle HIMARS-raketinheittimiä, joilla voidaan ampua reilun 70 kilometrin päähän.

– Se auttaa tietenkin Ukrainaa jatkamaan sotaa. Se antaa ukrainalaisille lisäaikaa, ja sitä he vaikuttavat kaipaavan tällä hetkellä, Käihkö sanoo asetoimituksista.

Ukraina on koko sodan aikana kertonut avoimesti kaipaamastaan aseavusta. Alkuviikosta presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mykhailo Podolyak julkaisi Twitter-tililään tarkan listan aseista, joita maa tarvitsee ”sodan lopettamiseksi”.

– Ukrainan toivoma aseiden määrä on lievästi sanottuna valtava. Vertailun vuoksi sanottakoon, että Ruotsin armeijalla on nyt noin 120 panssarivaunua, ja Ukraina haluaa niitä 500, Käihkö sanoo.

– Listan perusteella he tarvitsevat todella paljon apua. Kestää kauan ennen kun he tulevat saamaan sitä.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022