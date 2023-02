Tutkija kehottaa lisäämään aseapua: Venäjän strategia epäonnistumassa

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan Venäjän ydinasepelotestrategia on epäonnistumassa Ukrainassa.

– Venäjän ydinpelotestrategia on epäonnistumassa, sillä Venäjä käyttää ydinpelotetta siihen, mihin se ei sovellu: pakkokeinona pitkittyneessä valloitussodassa.

– Venäjän uhkaukset eivät ole uskottavia niin kauan kuin niille voidaan esittää vasta uhkauksia, sillä valtaosassa tilanteita uhkauksen toteuttamisesta koituvat haitat ovat hyötyjä suuremmat, Lavikainen toteaa instituutin julkaisemassa katsauksessa.

Tutkijan mukaan Venäjän ydinaseuhkailu on ollut tärkein syy sille, miksi Nato ei ole liittynyt Ukrainan sotaan. Yhdysvaltain ydinpelotteen turvin länsi on kuitenkin pystynyt vastustamaan Venäjän kiristysyrityksiä ja toimittamaan “ennennäkemätöntä aseapua Ukrainalle”.

– Yhdysvallat on reagoinut Venäjän uhkailuun korostamalla omaa valmiuttaan ryhtyä vastatoimiin, jos Venäjä käyttäisi ydinaseita.

– Sodan eteneminen noudattaa rajoitettujen sotien historiallista perinnettä, jossa osapuolet säätelevät konfliktia esittämällä toisilleen uhkauksia ja testaamalla näin toistensa kylmähermoisuutta.

Jyri Lavikaisen mukaan sodan pelotedynamiikka antaa nykyistä enemmän liikkumavaraa Ukrainan tukijoille.

– Lännen tulisikin lisätä Ukrainalle toimitettavaa aseapua tavoitteenaan Venäjän kukistaminen, tutkija toteaa.

