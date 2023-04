Tutkija kehottaa demokratioita siirtymään sotatuotantoon

George C. Marshall Center -ajatuspajan kansainvälisen turvallisuuden tutkimuksen laitoksen dekaani Andrew Michta kehottaa Twitter-viestissään demokraattisia maita siirtymään sotatuotantoon.

Michtan mukaan länsimaiden puolustusteollisuus on viimeisen 30 vuoden aikana kuihtunut merkittävästi, eikä ole enää kykenevä täyttämään suuria ase- ja ammustilauksia. Esimerkiksi Michta nostaa puolustusalan urakoitsijoiden määrän. Vielä 1990-luvun alussa Yhdysvalloissa tällaisia yrityksiä oli 51, kun nykyään niitä on viisi.

– Puolustusteollisuus ei ole hyväntekeväisyyttä. Ei tilauksia, ei tuotantoa, Michta tiivistää.

Ratkaisuksi nykyiseen tilanteeseen Michta näkee siirtymisen täyteen sotatuotantoon, jotta demokraattiset maat kykenevät tuottamaan riittävästi aseita ja ammuksia. Hän kannustaa myös demokraattisten maiden kansalaisia nostamaan asiaa esille ja vaikuttamaan päättäjiin.

Dekaani kritisoi myös Naton päätöstä mitata puolustuskykyä puolustusmenojen osuudella bruttokansantuotteesta. Asevoimat eivät kuitenkaan taistele prosenteilla, vaan ne tarvitsevat konkreettista ja valmisteltua toimintakykyä taistellakseen.

Ne Nato-maat, jotka käyttävät puolustusmäärärahansa kohteisiin, joilla ei tehosteta yhteistä puolustusta, saavat Michtalta täyslaidallisen. Hän ei kuitenkaan syytä näiden maiden sotilaita vaan ajattelemattomia puolustuspoliittisia päätöksiä.

– En välitä siitä, kuinka paljon maasi käyttää puolustukseen osuutena BKT:stä. En välitä siitä, mihin rahat käytetään. Jos suurin osa maasi puolustusmäärärahoista uppoaa henkilöstökuluihin ja eläkkeisiin, et osallistu liittolaisten puolustukseen. Et tuo yhteiseen pottiin mitään, Michta linjaa.

Michta näkee, että demokraattisten maiden onkin nyt aseistettava itsensä riittävän hyvin.

– Jos pahin tapahtuu, demokratioiden on voitettava, Michta tiivistää.

🧵Since my last post about how democracies need to move urgently to wartime production of weapons and munitions has generated a lot of comments and questions, let me elaborate as to why I believe this should be our top priority, and why every citizen should speak up on this…

