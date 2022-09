Tutkija kaasuputkien vuodoista – ”sota laajenee kohti EU:ta”

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtajan Mikael Wigellin mukaan Nord Stream -kaasuputkien sabotointi Itämerellä merkitsee sodan laajentumista kohti EU:ta.

– Hybridiuhkien kirjossa Venäjä on siirtymässä Itämeren alueen hybridihäiriöistä hybridioperaatioihin, Wigell toteaa Twitterissä.

Tutkijan mukaan Venäjä on jo pitkään toteuttanut hybridihäirintää, jossa vältetään avoimen sotilaallisen strategian käyttöä. Näin mahdollinen häirintä voidaan kiistää uskottavasti. Nyt Venäjä on ottanut käyttöön kovempia keinoja, joissa kieltäminen muuttuu epäuskottavaksi.

– Nyt hyökkääjä pyrkii saamaan kohdetilan tai -alueen toiminnalliseen hallintaansa käyttämällä puolisotilaallisia taktiikoita, Wigell toteaa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi, että kaasuputkien sabotoinnissa on kyse Venäjän hybridivaikuttamisesta. Hän ei kuitenkaan usko, että Venäjä pyrkii luomaan sotilaallista konfliktia Itämerelle.

– Konfliktin eskaloiminen Itämerellä lisäisi todennäköisyyttä Naton ja Venäjän suoralle yhteenotolle sekä lännen kasvavaa valmiutta tukea Ukrainaa – jopa suoralla toiminnalla. Venäjä on myös konventionaalisesti heikossa asemassa suhteessa Natoon.

– Venäjän asema on erityisen vaikea Itämerellä, ja sen jalansija alueella heikkenee entisestään tulevaisuudessa. Tämä nähtävästi ymmärretään Venäjällä. Sen sotilaallinen toiminta Itämerellä johtaisi myös alueen valtioiden ja Naton vastatoimiin, Pesu kirjoittaa.

Tutkijan mukaan on myös epätodennäköistä, että iskujen tarkoitus olisi vaikuttaa Suomen ja Ruotsin Nato-prosessiin.

– Hyvä muistaa, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin loppuun saattaminen on tällä hetkellä Unkarin ja Turkin käsissä. Isku Itämerellä ei vaikuta Budapestille tai Ankaraan räätälöidyltä viestiltä, Pesu toteaa.

