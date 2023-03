Tutkija hämmästelee: Venäjän johto jatkaa pikkumaista riitelyään

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot ihmettelee Venäjän asevoimien johdon ”pikkumaista riitelyä” tilanteessa, jossa venäläisjoukot ovat kärsineet katastrofaalisia tappioita Ukrainan rintamalla.

Hän muistuttaa presidentti Vladimir Putinin ja puolustusministeri Sergei Shoigun olleen jo vuosia ystäviä ja käyneen muun muassa kalastamassa Siperiassa. Turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov oli ainakin kerran mukana matkalla.

– Shoigu on uskollinen ja tuntee säännöt. Näitä piirteitä arvostetaan korkealle tämänkaltaisessa järjestelmässä, Dara Massicot kirjoittaa Twitterissä.

Sergei Shoigu keskittyi aiemmin pääasiassa asevoimien rahoituksen varmistamiseen ja jätti Ukrainan operaation vuonna 2014 ja Syyrian sotatoimet 2015 yleisesikunnan harteille.

Dara Massicotin mukaan viimevuotinen hyökkäys vaikuttaa olleen poikkeus, sillä Shoigu ja yleisesikunnan johtaja, kenraali Valeri Gerasimov sopivat suunnitelmasta yhdessä tai vähintäänkin sallivat sen valmistelun ilman vastarintaa. Kremlin ja tiedustelupalvelun rooli korostui virheellisiin oletuksiin pohjautuneen suunnitelman laadinnassa.

Kremlin sisäpiiriläisten mukaan Sergei Shoigulla on ”pitkälle viritetty itsesuojeluvaisto”. Hän ymmärtää viestintää ja osaa toimia tehokkaasti byrokratiassa, koska on ollut Moskovassa jo vuosikymmenten ajan. Häntä on toisaalta kuvailtu myös pitkävihaiseksi ja herkkänahkaiseksi.

Vuoden aikana lähes kaikki Ukrainan sotatoimiin osallistuneet ylemmän tason komentajat on poistettu tehtävistään, lähetetty Syyriaan tai siirretty eläkkeelle. Suurin vastuu virheistä on Gerasimovilla ja Shoigulla, mutta heidät on säästetty poliittisista syistä.

Dara Massicot nostaa esiin esimerkin Venäjän johdon sisäisestä riitelystä viime lokakuulta. Tuolloin Ukraina-joukkoja komentanut kenraali Sergei Surovikin pakotettiin pitämään julkisia puheenvuoroja ja selittämään erikoisella videolla vetäytymistä Hersonin alueelta. Hänet näytettiin pyytämässä toimille lupaa puolustusministeriltä.

– Hyvin epäilyttävää, koska kukaan komentaja ennen Surovikinia tai hänen jälkeensä ei ole joutunut perustelemaan merkittäviä operatiivisia päätöksiä julkisesti. Tehtiinkö tämä vastuun sysäämiseksi Surovikinille, jos kaikki olisi mennyt mieleen, Massicot pohtii.

Vetäytyminen onnistui lopulta hallitulla tavalla, ja Hersonista vedetyt VDV-maahanlaskujoukot taistelevat nyt muilla rintamalohkoilla.

– Jos video oli Shoigun ja Gerasimovin ideoima yritys nolata hänet, niin se ei onnistunut, Massicot toteaa.

Joulukuussa Venäjän puolustusministeriön Telegram-kanavalla tiedotettiin hyvin vähäsanaisesti Surovikinin saamasta ansiomerkistä presidentti Vladimir Putinilta. Hänet siirrettiin muutaman viikon kuluttua Gerasimovin alaisuuteen.

– Koska Kremlin silmissä heikosti suunniteltu hyökkäys on parempi kuin puolustuskannalla oleminen. Gerasimov määräsi joukot hyökkäykseen, johon ne eivät selvästi olleet valmiita.

Viime viikkoina riitely on jatkunut puolustusministeriön ja Wagner-palkkasotilaita johtavan Jevgeni Prigozhinin välillä. Samanaikaisesti venäläisjoukot ovat jatkaneet suuria tappioita aiheuttaneita hyökkäyksiään muun muassa Vuhledarin edustalla.

– Mikä sotku. Kala mätänee ensin päästään, Dara Massicot sanoo.

Petty incident #1: remember back in October when Surovikin was made to give public speeches and then this bizarre video explaining the withdrawal from Kherson and asking permission to proceed in an orchestrated way? Very suspicious because… https://t.co/REEqn04ozr

— Dara Massicot (@MassDara) March 7, 2023