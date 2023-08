Tutkija ei uskonut silmiään – Kremlin tiedottajan oudot puheet Vladimir Putinista ihmetyttävät

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin lausuntoja diktaattori Vladimir Putinista ja tulevista presidentinvaaleista on kummasteltu Venäjää seuraavien toimittajien ja tutkijoiden parissa.

Esimerkiksi Chicagon yliopiston professori, Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin luonnehti Putinin avustajan New York Timesille antamia kommentteja sosiaalisen median palvelu X:n (aiemmin Twitter) päivityksessään epätavallisen ”suoriksi ja totuudenmukaisiksi”.

Venäjän politiikkaan erikoistunut tutkija ja journalisti Anton Barbashin ei taas alkuun suostunut uskomaan kommenttia todeksi.

– En näe mitään syytä siihen, miksi Peskov olisi näin rehellinen ja rohkea. Ja 90 prosenttia äänistä menee yli kaikesta siitä, mitä aiemmin on raportoitu halutuksi lopputulokseksi, Barbashin kirjoitti X:ssä törmättyään kommentteihin.

Peskov sanoi amerikkalaislehden haastattelussa muun muassa, etteivät Venäjän presidentinvaalit ole ”oikeasti demokratiaa vaan kallista byrokratiaa”.

– Putin valitaan uudelleen ensi vuonna yli 90 prosentin äänisaaliilla, hän jatkoi jutussa.

Anton Barbashinin mukaan tällaiset puheet eivät todellakaan kuulu venäläisten huippuvirkamiesten tapoihin. Hän sanoo komenttien tuoneen mieleen sosiaalisen median Kreml-parodiatilin.

Dmitri Peskov kiisti myöhemmin kommenttinsa. Hän väitti venäläisen RBK:n mukaan, että amerikkalaistoimittajat ovat siteeranneet häntä väärin. Peskov selvitti venäläismedioille luottavansa siihen, että Vladimir Putin valitaan uudelleen perustuen siihen, miten häntä on keräännytty tukemaan.

Peskovilla oli selitys myös vaalikommenttiin.

– Kysymys koski vaaleja ja vastaukseni oli, että vaalit ovat se, mitä demokratia edellyttää ja että Putin on itse päättänyt ne järjestää. Teoriassa niitä ei kuitenkaan edes tarvittaisi, koska on selvää, että Putin tulee valituksi. Kyse on täysin minun henkilökohtaisesta mielipiteestäni. Näin minua siteerattiin väärin, hän totesi.

Anton Barbashinin mukaan spekulointi voidaan lopettaa Peskovin viimeisten lausuntojen myötä.

– Kyse ei ollut ”uudesta rehellisyyden tasosta” tai ”trollauksesta”. Peskov vahvistaa, että Venäjä on demokratia (ja minä olen ballerina) ja että Putinilla on paljon tukea, mutta vaalit tulevat kalliiksi, hän sanoo sarkastisesti.

Venäjän presidentinvaalit järjestetään ensi vuoden maaliskuussa. Niiden valmistelut ovat kuitenkin jo käynnissä. Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan Kreml tavoittelee monipolvisilla järjestelyillä Vladimir Putinille yli 80 prosentin äänisaalista. Venäjän vaalien tulokset on tavallisesti varmistettu laajamittaisella ja systemaattisella vilpillä.

Peskov: “our presidential election is not really democracy, it is costly bureaucracy. Mr. Putin will be re-elected next year with more than 90 percent of the vote.” Also Peskov: Yeah, well, that’s just, like, my opinion, man https://t.co/PujEjzkF1O — max seddon (@maxseddon) August 7, 2023

”Peskov was quoted by @nytimes as saying “our presidential election is not really democracy, it is costly bureaucracy..” […] Later, Dmitry Peskov told RBK that American journalists “misquoted” him “as usual.” 🤔https://t.co/0YGYknwo6N — Carl Fridh Kleberg (@FridhKleberg) August 7, 2023

Putin's spokesman Dmitry Peskov sounds uncharacteristically direct and truthful in today's NYT quotes. pic.twitter.com/xQYWycSz4f — Konstantin Sonin (@k_sonin) August 6, 2023

No more speculation about #Peskov comments.

It was not "new level of honesty", nor was it "trolling"

Peskov confirms that Russia is a democracy (and I am a balerina), Putin has a lot of support but elections do cost a lot

Says it is journalist's faulthttps://t.co/1igQVQRwOO — Anton Barbashin (@ABarbashin) August 6, 2023