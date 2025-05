Asiantuntija arvioi: Alexander Stubb päässyt Valkoisen talon jonkinlaiseen lähipiiriin

– Vaikuttaa siltä, että (Alexander) Stubb päässyt Valkoisen talon jonkinlaiseen lähipiiriin. Toistuva yhteydenpitoa viittaa suoraan linjaan. Presidentin kanslia navigoinut taitavasti epävarmoina aikoina, jossa pääsy tiedon äärelle korvaamatonta, kirjoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Euroopan parlamentin jäsenen Mika Aaltolan (kok.) erityisavustaja Henri Vanhanen viestipalvelu X:ssä.

Asia kävi ilmi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viestistä X:ssä.

– Kävin juuri kahden tunnin puhelun Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Uskon, että se meni erittäin hyvin. Venäjä ja Ukraina aloittavat välittömästi neuvottelut tulitauosta ja, mikä tärkeämpää, sodan lopettamisesta. Tämän ehdoista neuvotellaan osapuolten kesken, koska he tietävät neuvottelujen yksityiskohtia, joista kukaan muu ei ole tietoinen.

– Keskustelun sävy ja henki olivat erinomaiset. Jos näin ei olisi, sanoisin sen nyt eikä myöhemmin. Venäjä haluaa tehdä laajamittaista KAUPPAA Yhdysvaltojen kanssa, kun tämä katastrofaalinen ”verilöyly” on ohi, ja olen samaa mieltä. Venäjällä on valtavat mahdollisuudet luoda valtavia määriä työpaikkoja ja vaurautta. Sen potentiaali on RAJATON. Samoin Ukraina voi olla suuri hyötyjä kaupassa maansa jälleenrakennusprosessissa, Trump jatkoi.

Hänen mukaansa neuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä alkavat välittömästi.

– Olen ilmoittanut tästä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, Italian pääministeri Giorgia Melonille, Saksan liittokansleri Friedrich Merzille ja Suomen presidentti Alexander Stubbille minulle käydyssä puhelussa heti presidentti (Vladimir) Putinin kanssa käydyn puhelun jälkeen, Trump kirjoitti.