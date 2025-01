Tutki kartalta: Täällä kaapelituhoista epäilty varjolaiva on liikkunut aiemmin

Verkkouutiset hankki kaupalliselta Vesselfinder-palvelulta tunnin tarkkuudella tallennetut paikannus- eli AIS-tiedot Porvoon edustalla takavarikossa olevan Eagle S -öljytankkerin aiemmista liikkeistä.

Verkkouutiset on tutkinut aineistoa itse ja esitellyt sitä hybridiuhkien torjunnan asiantuntijalle. Eräitä aineistosta tehtyjä havaintoja on eritelty tästä löytyvässä artikkelissa. Materiaalia on kuitenkin paljon, joten paljon voi olla vielä havaitsematta.

Aineisto alkaa tammikuun alusta 2023 ja päättyy joulukuun 27. päivään 2024, jolloin Suomen viranomaiset olivat edeltävänä päivänä pysäyttäneet aluksen.

Verkkouutiset julkaisee koko aineiston yleisön tutkittavaksi. Tämä tehdään siksi, että Venäjän varjolaivastoon ja aluksen aiempiinkin tekemisiin kohdistuu poikkeuksellinen yhteiskunnallinen intressi ja laaja yleinen mielenkiinto.

Aineistoon voi tutustua tämän linkin takaa. Aineisto toimii ainoastaan tietokoneen selaimella ja selainikkunan koon ollessa täysimääräinen.

