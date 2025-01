Verkkouutiset tutki Eagle S -laivan liikkeet kahdelta vuodelta: Tiedoissa outoja sattumia

Venäjän varjolaivasto puhuttaa yhä kiihkeämmin. Syksystä 2023 alkaen Itämerellä ja Suomenlahdella on erilaisten tankkerien jäljiltä jouduttu korjaamaan kaasuputkea, sähkönsiirtokaapelia ja ainakin kuutta tietoliikennekaapelia – Cinian omistamaa C-Lion1 -kaapelia peräti kahdesti. Itämeren Nato-maiden johtajat kokoontuvat Helsinkiin pohtimaan toimia ja Britannian johtama kymmenen maan nopean kriisinhallinnan torjuntamaaryhmä JEF on jo lisännyt valvontaa Itämerellä.

Viimeisimmät toimenpiteet on laukaissut Cookin saarille rekisteröity, taustoiltaan epämääräisen Arabiemiraatteihin rekisteröidyn yrityksen omistama vanha öljyntankkeri Eagle S. Alus on takavarikoituna Porvoon edustalla ja keskusrikospoliisi tutkii kahta eri rikosnimikettä laivan todennäköisesti raahattua ankkuriaan ja tärvelleen joulupäivänä viittä eri merenalaista kaapelia.

Eagle S on tunnistettu Venäjän varjolaivaston alukseksi jo aiemmin. Sen taustalta löytyy mediatietojen mukaan Venäjän öljyjätti Lukoilin omistamat yritykset. Asiantuntijoiden sekä esimerkiksi Norjan viranomaisten mukaan on yleisesti tiedossa, että Venäjä käyttää kaupallisia ja siviilialuksia omiin valtiollisiin päämääriinsä. Siksi Verkkouutiset perehtyi Eagle S -aluksen aiempiin tekemisiin Itämerellä ja Suomenlahdella. Hankituista tiedoista löytyi valtavasti liikennettä, aina New Orleasista ja Mississippi-joesta Maltalle ja usean Nato-tukikohdan lähelle Sisiliassa, mutta myös Intiaan ja tietenkin Venäjälle ja Venäjältä. Aineistosta piirtyi esiin useita kiinnostavia poikkeamia. Keskitymme tässä lähialueisiin.

24.–25.11.2023

Lokakuussa 2023 Eagle S oli lähtenyt Länsi-Afrikan Nigeriasta kohti Venäjän Laukaansuuta. Marraskuun lopulla se sahasi Hollanin edustalla Terschellingin saaren lähellä pienillä nopeuksilla tietoliikennekaapeli Atlantic Crossing 1:n päällä noin kahden tunnin ajan. Kyseinen tietoliikennekaapeli kulkee Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Havainnon teki alun perin Eagle S:n vanhempaa AIS-dataa tutkinut hollantilaismedia NRC. Outo koukkaus näkyy myös Verkkouutisten hankkimassa datassa. Kaapelin ei kuitenkaan tiedetä tässä yhteydessä vaurioituneen.

27.11.–2.12.2023

Marraskuun lopulla 2023 Eagle S saapui Hollannin edustalta kohti Tanskan kapeita salmia ja Kattegatia. 27. marraskuuta aamusta se ohitti Skagenin. Sitten tapahtui jotain. Aamuyhdeksän ja aamukymmenen välillä alus vaikuttaa sammuttaneen moottorin. Se jäi ajelehtimaan. Sama jatkui koko päivän, seuraavan päivän, ja vielä lisää. Se sahasi ja kiersi ympyrää noin neliömerimailin kokoisella alueella seuraavat viisi päivää, kunnes 2. joulukuuta aamuyöstä se käynnisti moottorit ja suuntasi Kattegatia pitkin eteenpäin.

Saapuessaan alus ylitti sotilaallisen suoja-alueen, mutta viiden päivän kellunta tapahtui suoja-alueen ulkopuolella. Ainakin Suomessa puolustusvoimat määrittää, että suoja-alueelle ankkuroituminen on luvanvaraista. Toisaalta Eagle S ei ollut ankkurissa, vaan pysytteli vähintään puolen merimailin päässä suoja-alueen rajasta.

Näihin aikoihin, eli marraskuun 20. päivästä joulukuun 1. päivään Itämerellä järjestettiin Naton Freezing Winds -merisotaharjoitus. Marraskuun 28. päivä yhteistyömaiden ryhmä JEF (Joint Expeditionary Force) ilmoitti, että se lisää läsnäoloaan Itämerellä. Syynä oli lokakuussa Suomen ja Viron välisen kaasuputkien ankkuria raahaamalla katkaissut kiinalaisalus Newnew Polar Bear.

Verkkouutisten jututtamat hybridiuhkien asiantuntijat muistuttavat, että Venäjällä on Neuvostoliiton ajoilta saakka ollut toimintakulttuurissaan perinne meriliikenteen siviilialuksista operatiivisessa käytössä. Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan hyödyntää sotilaallisiin päämääriin ihan siinä missä sotilaskalustoakin.

20.–23.12.2023

Jotain samansuuntaista toistui, kun Eagle S oli matkalla Primorskista ja jälleen Skagenin lähellä 20.-23. joulukuuta. Sen sijaan, että alus olisi kulkenut suorinta reittiä, se kaarsi 20. joulukuuta illalla Skagenin edustalle ja liikuskeli noin puolen merimailin kokoisessa puoliympyrässä seuraavan pari vuorokautta. 23. joulukuuta se käynnisti moottorit ja oikaisi takaisin merenkulun pääreitille vain ajaakseen siivon suorakulmion alle kymmenen merimailin päähän ja palatakseen vielä takaisin Skagenin edustalle.

Puoliympyrässä pari päivää kelluessaan Eagle S pysytteli noin puolen merimailin eli vajaan kilometrin etäisyydellä Tanskan sisäisestä aluevesirajasta. 23. joulukuuta takaisin palatessaan se ylitti merialueelle määritellyn sotilaallisen suojarajan, mutta vaikuttaa tehneen sen kohtuullisella nopeudella – tai ainakin hidastelematta.

Mitä Eagle S oikein teki? Voisi olla helppoa ajatella, että se olisi tankannut tai antanut muiden tankata lastiaan. Aluksen painosta kertova aluksen syväys ei kuitenkaan muuttunut – tai jos muuttui, se muuttui vähemmän kuin kymmenen senttiä. Tällä tarkkuudella Vesselfinder-palvelu aluksen syväyksen esittää.

20.–27.6. 2024

Eagle S on VU:n selvityksen perusteella liikehtinyt epäilyttävästi aiemmin myös Ruotsin edustalla. Turkin Yalovasta Venäjälle matkalla ollut alus saapui Itämerelle kesäkuussa. Siellä laiva kulki normaalia reittiä aina aina Ruotsin Gotlannin ohitse. Tiistaina 21. kesäkuuta se muutti kuitenkin yllättäen kulkuaan ja poikkesi tavallisesti käytetyltä väylältä luoteeseen. AIS-tietojen perusteella Eagle S liikkui kymmeniä kilometrejä pohjoiseen Ruotsin talousalueen sisäpuolelle. Seuraavana päivänä alus pysähtyi keskelle merta noin sata kilometriä Gotlannin pohjoispuolelle. Sen jälkeen Eagle S vaikuttaa lähinnä ajelehtineen melko suurella alueella useita päiviä. Erikoisen muutaman päivän kiertelyn jälkeen Eagle S ajoi noin sadan kilometrin matkan takaisin tyypilliselle laivaväylälle ja jatkoi matkaansa Venäjän Uurakseen kesäkuun 27. päivänä.

Mitään selvää selitystä aluksen toiminnalle ei ole. Verkkouutisten haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Gotlannin edustalla pyörimisen, kuten muidenkin pyörimisten, selityksenä voi olla yksinkertaisesti se, että alus on ollut jollain tapaa rikki.

Eagle S:lle oli merenkulun analytiikkaan keskittyneen Lloyd’s List -yhtiön mukaan tehty kuntotarkastus kesäkuun 18. päivänä. Yhtiö kertoi asiasta heinäkuussa saatuaan lisätietoa Tanskan viranomaisten tekemän kuntotarkastuksen tuloksista. Ne eivät mairitelleet: turvallisuuspuutteita löytyi yli 20. Skagenin satamassa tehty tarkastus näkyy aluksen AIS-tiedoissa vuorokauden mittaisena tietjen puuttumisena kesäkuun 18. päivän ja kesäkuun 19. päivän välillä. Mikäli Lloyd’s Listin saamat tarkastustiedot pitävät paikkansa, tanskalaiset havaitsivat esimerkiksi, että Eagle S:n ankkurien kiinnitysvinssijarruista puuttuivat säätöruuvit ainakin kahden kiinnitysvinssin kohdalla.

Asiantuntijoiden mukaan yksi mahdollisuus on, että Eagle S on harmittomasti odotellut satamavuoroa eli muiden aikatauluttamaa ajankohtaa lastin noutoon tai purkamiseen.

Muitakin mahdollisuuksia kuitenkin on.

Itämerellä oli kesäkuussa runsaasti Naton meritoimintaa. Ruotsi isännöi Gotlannissa ensi kertaa Naton jäsenenä Itämeren vuosittaista Baltops 24 -harjoitusta kesäkuun 5.–20. päivänä. Historiallisen suureen harjoitukseen otti osaa yli 50 alusta suuresta Nato-maiden joukosta. Moni alus liikkui alueella vielä harjoituksen jälkeenkin. Ellei Tanska olisi tarkastanut Eagle S:aa 18. kesäkuuta, se olisi saattanut saapua Gotlannin lähistölle Baltops-harjoituksen huippuhetkillä.

Venäjä oli ilmeisen kiinnostunut Baltops 24 -harjoituksesta. Sen ilmavoimat loukkasivat sekä Suomen että Ruotsin ilmatilaa harjoituksen aikana. Suomen ilmatilaa loukkasi neljä konetta ja myöhemmin samalla viikolla kaksi konetta loukkasi Ruotsi ilmatilaa Gotlannin suunnalla. Ruotsin ilmatilaloukkauksen aikoihin 14. kesäkuuta Itämeren valtioiden neuvosto piti Porvoossa kokousta ja pohti, miten torjua Venäjän varjolaivaston aiheuttamia haasteita. Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen kommentoi kokousta 17. kesäkuuta ja kertoi, että Tanska harkitsee toimia, mutta ei kertonut, mitä toimia. Seuraavana päivänä Eagle S:lle tehtiin kuntotarkastus.

Jäikö Eagle S sen jälkeen Gotlannin tienoille odottamaan ohjeita? Sen tietävät vain miehistö ja sitä ohjeistavat tahot. Asiantuntijat pitävät mahdollisena, että tämä varjolaivaston alus saattoi myös odottaa venäläistä saattaja-alusta. Samalla tällaista hämyistä alusta ajeluttamalla Venäjä voi sekä kyllästää valvontaa ja osoittaa painostusta, että testata Itämeren maiden valvontaa ja reaktioita.

Samalla Eagle S:aa on voitu käyttää myös Baltops-harjoituksesta poistumassa olleiden Nato-maiden laivastoalusten tarkkailuun. Kuin pitkää nenää näyttäisi, kuvaa eräs asiantuntija.

15.–25.10. 2024

Eagle S oli lähtenyt Intian länsirannikolla sijaitsevasta Mundrasta syyskuussa. Lokakuun puolivälissä se oli päässyt Tanskan Skagenin edustalle saakka. Lokakuun 15. päivän aamusta iltaan aluksen paikannustiedot viittaavat Skagenin edustalle. Samalla sen syväys on muuttunut: saapuessaan se oli kahdeksan metriä, seuraavana päivänä 6,8 metriä. Syväys kertoo kuinka syvällä laivan tai veneen rungon alimmat kiinteät rakenteet ovat tyynestä vesirajasta. Useimmiten syväykseen vaikuttaa aluksen paino, joka tietysti vaihtelee aluksella olevan lastin mukaan. Tästä seuraa kysymys, jättikö Eagle S jotain Tanskaan tai sen edustalle?

Mitään varmuutta asiasta ei voi julkisista lähteistä päättelemällä saada, sillä aluksen syväykseen vaikuttaa myös sen ajonopeus varsinkin kapeilla alueilla. Kun nopeasti kulkevan aluksen pohjaan syntyy imua, alus alkaa uida paikallaan kelluntasyväystä syvemmässä. Tästä ei Eagle S:n kohdalla ole ollut kyse, sillä se keveni. Syväys palasi aiempaan kahdeksaan metriin, kun Eagle S hidasti vauhtiaan Suomenlahdella lokakuun 18. ja 19. päivän välisenä yönä. 19. päivän aamuna sen vauhti hyytyi runsaan kymmenen merimailin eli parikymmenen kilometriä luoteeseen Virolle kuuluvasta Vaindloon saaresta. Näillä tienoilla se vietti seuraavat kuusi päivää, kunnes 25. päivän yönä suuntasi kohti Venäjän Laukaansuuta.

Selvitys tehtiin hankkimalla kaupalliselta Vesselfinder-yritykseltä Eagle S:n AIS-eli paikannusdata edeltävältä kahdelta vuodelta yhden tunnin tarkkuudella. Data sisältää tiedot aluksen sijainnista, nopeudesta ja syväyksestä. Tieto ei ole täysin kattavaa, sillä alukset voivat kytkeä paikannuksensa myös pois päältä.