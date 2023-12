Turvapaikanhakijoita tulee jälleen rajalle – ”Venäjän hybridioperaatio näyttää jatkuvan”

Turvapaikanhakijoita on ilmaantunut jälleen itärajalle sen jälkeen, kun hallitus avasi torstaina Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoi viestipalvelu X:ssä, että kello 12.15 mennessä 24 henkilöä on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

– Rajavartiolaitos on aloittanut toimenpiteet turvapaikkahakemusten vastaanottoon liittyen, rajalta kerrotaan.

Hallituksen mukaan itärajan tilannetta seurataan tarkasti. Itäraja suljetaan uudelleen, jos Venäjä päästää yhä tulijoita rajalle ilman matkustusasiakirjoja ja välineellistetty maahantulo jatkuu.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan Venäjä näyttää jatkavan aiempaa toimintaansa.

– Niiralan ja Vaalimaan asemat aukesivat tänään ja samantien Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan turvapaikanhakijoita on jälleen tullut rajalle. Venäjän hybridioperaatio näyttää jatkuvan, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo myös, että maasta lähtevä liikenne on ruuhkautunut selkeästi.

– Pyydämme kärsivällisyyttä ja mikäli rajanylittäminen ei ole välttämätöntä, niin suosittelemme siirtämään rajanylitystä.

Juttua päivitetty kello 12.25: Lisätty rajavartioston tieto turvapaikkaa hakeneiden määrästä

