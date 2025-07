Turun telakka luovutti Star of the Seas -aluksen

Meyer Turku on tänään luovuttanut Star of the Seas -aluksen sen tilaajalle Royal Caribbean -varustamolle.

Star of the Seas on toinen Meyer Turun telakalla rakennettu Icon-laivasarjan alus. Star of the Seas lähtee telakalta heinäkuun puolivälissä ja aloittaa loppukesällä liikennöinnin Karibialla kotisatamastaan Port Canaveralista.

– Star of the Seas on jo toinen telakallamme rakennettu maailman edistyksellisimmän Icon-luokan risteilyalus. Hyvässä yhteistyössä tilaajan ja verkostomme yritysten kanssa pystyimme hyödyntämään prototyyppialuksen rakennusprosessin aikana keräämämme opit, ja Star saatiin valmiiksi laadukkaasti ennätysajassa, Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm sanoo tiedotteessa.

Lindholmin mukaan uusi risteilyalus on suurin Suomessa koskaan valmistettu yksittäinen teollisuustuote.

Sarjan kolmas alus, Legend of the Seas, siirretään rakennusaltaasta varustelulaituriin kesän jälkeen. Neljännen, vielä nimeämättömän Icon-laivan rakentaminen on myös jo käynnissä Meyer Turun telakalla.

Star of the Seas -aluksen pituus on 356 metriä ja sen rungon leveys on 48,5 metriä.

Matkustajia alukseen mahtuu yhteensä 7600. Miehistön jäseniä alukseen kuuluu 2350.