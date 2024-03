”Turkkilainen” lentoyhtiö ei saa lupaa Suomeen – taustalla venäläisiä

Turkkiin rekisteröity Southwind Airlines ei saa lupaa suorittaa lentoja Helsinki-Vantaan ja Turkin Alanyan välillä. Asiasta kertoo liikenneviranomainen Traficom tiedotteessaan. Lentoyhtiö haki viiden loppupuolella lupaa aloittaa lennot huhtikuussa 2024.

Traficomin arvion mukaan yhtiön taustalla on venäläisiä tahoja.

– Teimme kattavat selvitykset, ja sen vuoksi asiassa myös kesti. En voi avata tätä kokonaisarviotamme enempää, sillä tieto on turvaluokiteltua, sanoo Verkkouutisille Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficomin mukaan Southwind Airlinesin pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta eivät Turkille tai sen kansalaisille, siten kuin lentoliikennesopimuksessa edellytetään. Lentoyhtiön liikennöinti ei olisi Venäjä-pakotteita koskevan EU-asetuksen mukaista ja näin ollen liikennöinti ei ole mahdollista.

Uusi yhtiö Turkkiin

Southwind Airlines on Turkkiin ja virallisesti turkkilaisille omistajille rekisteröity lentoyhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2022. Sen taustalta löytyy kiinteät yhteydet venäläiseen lomalentoyhtiö Nordwind Airlinesiin ja sen omistajayhtiö Pegas Touristikiin. Southwind Airlines on kiistänyt yhteydet esimerkiksi Yleisradiolle joulukuussa.

Venäläisten yritysrekisterien mukaan Nordwind Airlinesin omistaa venäläinen nainen. Venäjän Forbes kertoi marraskuussa 2023, että tämä nainen on turkkilaisen liikemiehen vaimo. Naisen puoliso, turkkilainen liikemies, omistaa Pegas Touristik -matkailuyhtiön.

Pegas Touristik on 1990-luvulla perustettu venäläinen matkatoimisto ja lomayhtiö, joka osti Nordwind Airlinesin vuonna 2008. Kun lentoliikenne Venäjän ja Euroopan välillä määrättiin loppumaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ryhtyi Nordwind Airlines siirtämään henkilökuntaansa Turkkiin uuden yhtiön palvelukseen. Venäläinen siviili-ilmailua seuraava Telegram-kanava Aviatorshina kertoi maaliskuun lopussa 2022 saaneensa tiedon, että Nordwind Airlines olisi tiedustellut henkilökunnaltaan, ketkä heistä ovat valmiit pitkälle työkomennukselle ja osaisivat vähintään englantia mutta mielellään myös turkkia.

Heinäkuussa 2022 Aviatorshina kertoi, että että Nordwind Airlines oli siirtänyt jopa 50 lentäjää ja noin sata muuta henkilökunnan edustajaa työkomennukselle Turkkiin, purkanut heidän työsuhteensa ja solminut heille uudet työsuhteet Southwind Airlinesin kanssa.

Southwind Airlines lensi ensimmäisen lentonsa 12. elokuuta 2022 Antalyan ja Venäjän Permin välillä. Nykyään yhtiö lentää useisiin kohteisiin Saksassa, Sveitsissä ja Britanniassa. Lisäksi yhtiö aloitti Turkin ja Valko-Venäjän Minskin välillä joulukuun 2023 puolivälissä.

”Aivan laillista”

Moldovalaiset viestimet kiinnittivät huomiota Southwindin taustoihin ja omistussuhteisiin elokuussa, kun yhtiö avasi reitin Chisinaun ja Turkin välille. Ne näkivät Nordwindin ja Southwindin logoissa silmiinpistävän yhtäläisyyden: Southwindin Airlinesin logo on Nordwindin Airlinesin logo käännettynä 90 astetta oikealle.

Maaliskuussa 2023 venäläinen Novie Izvestija -tabloidi kirjoitti pitkässä artikkelissa venäläisen ilmailun menetelmistä kiertää pakotteita. Artikkelin loppupuolella lehden haastateltavat kertovat omilla nimillään, että on täysin laillista, että pakoterintamaan kuuluvat maat hyväksyvät venäläisiä matkustajia, vaikka eivät hyväksyisi venäläisiä lentoyhtiöitä.

– Todella! Tämä voidaan tehdä ei vain Turkin, vaan minkä tahansa maan kautta, joka hyväksyy venäläisiä matkustajia. Kaikki tietävät, että Istanbul on nykyään venäläisten keskeisin yhdyspiste Aasian ja Eurooppaan. Tämä on kaikki totta, ja se on aivan laillista. Todennäköisyys, että pakotteet vaikuttaisivat tällaisiin lentoyhtiöihin, on pieni, sanoo artikkelissa Venäjän sankarin arvonimellä palkittu testilentäjä Alexander Garnajev.