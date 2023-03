Turkin presidentti: Suomen jäsenyys vahvistaa Natoa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut perjantaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa Ankarassa.

Turkin presidentti kiitti Suomea maanjäristyksen jälkeisestä avusta ja kertoi sen vahvistaneen maiden välistä ystävyyttä. Erdoganin mukaan keskusteluissa käytiin läpi muun muassa alueellisia asioita ja kauppasuhteita.

Recep Tayyip Erdogan sanoi tiedotustilaisuudessa tukevansa Suomen jäsenhakemusta puolustusliitto Natoon.

– Olemme päättäneet aloittaa Suomen jäsenyyden ratifiointiprosessin parlamentissa. Suomen jäsenyyden myötä Nato vahvistuu, Turkin presidentti totesi.

Erdogan kertoi allekirjoittaneensa asiakirjan, jolla Nato-asia ohjataan parlamentin käsittelyyn. Ratifiointi on määrä tehdä ennen Turkin vaaleja toukokuun puolivälissä.

Sauli Niinistö kertoi vierailustaan maanjäristyspaikalle torstaina.

– On sanottava, että oli järkyttävää nähdä maanjäristyksen jättämät jäljet. Mutta hallintonne on toiminut tehokkaasti kansainvälisen tuen avulla. Minusta tuntuu, että tämä tapaus luo myös toivoa, sillä katastrofin jälkeen ihmiset ymmärtävät yhteistyön merkityksen taustoistaan riippumatta, Niinistö totesi.

Tasavallan presidentti sanoi vaarallisen geopoliittisen tilanteen edellyttävän vastaavaa ymmärrystä ja keskusteluita. Hän kuvaili uutista Nato-jäsenhakemuksen etenemisestä erittäin myönteiseksi ja tärkeäksi Suomen kannalta.

– Eduskunnasta 95 prosenttia äänesti viime keväänä, että meidän on haettava jäsenyyttä. Nyt olemme saaneet vastauksen, kiitos, Sauli Niinistö totesi.

Hän kertoi uskovansa, ettei Suomen Nato-jäsenyys ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä.

– Mielestäni meidän on nähtävä Vilnan huippukokouksessa 32 valtion liitto, Sauli Niinistö sanoi.

