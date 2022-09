”Turha syyttää kokoomusta – te olette vastuussa tästä”

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan pääministeripuolue SDP:llä tuntuu nyt olevan eri ääni kellossa hoitoalaan liittyen kuin viime vaalikaudella.

– En lue kaikkia puheenvuoroja uusiksi, mutta tässä lyhyt ote silloisesta eduskuntaedustaja (Tarja) Filatovin (sd.) puheenvuorosta: ”Selvää on, että sosialidemokraatit ovat sopimisen, eivät pakon kannalla. Ja nyt hallitus on välttänyt tätä sopimisen tietä ja lähtenyt esittämään pakkoa”, Ben Zyskowicz siteerasi eduskunnan täysistunnossa potilasturvallisuuslaista käydyssä lähetekeskustelussa keskiviikkona.

Hän viittaa edellisellä vaalikaudella Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esittämään lakiin, jolla olisi puututtu työntekijöiden lakko-oikeuteen. Kuten nyt käsiteltävän kiistaa herättäneen potilasturvallisuuslainkin kohdalla, Sipilän hallituksen tavoitteena oli varmistaa terveydenhuollon toimintavarmuus työtaisteluiden aikana.

– Tässä tilanteessa, arvoisat hallituspuolueiden edustajat, on aivan turha edustaja (Iiris) Suomelan (vihr.) täällä tai pääministeri (Sanna) Marinin (sd.) kuntatalolla syyttää kokoomusta. Me olemme omalta osaltamme kantaneet omaa vastuutamme eri vaalikausilla, mutta tällä vaalikaudella te olette vastuussa.

– Te hallituspuolueet olette vastuussa tästä tilanteesta, joka meillä on nyt käsillä. Te olette siitä vastuussa, eikä kokoomus eivätkä menneiden hallitusten synnit. Teidän pitää nämä asiat nyt ratkaista.

Filatov vastaa Zyskowiczille, että edellisellä vaalikaudella käsittelyssä oleva laki oli hyvin toisenlainen kuin nyt käsillä oleva potilasturvallisuuslaki.

– Sillä kiellettiin itse asiassa lakko-oikeus siinä tilanteessa. Tässä pyritään siihen, että suojatyö varmistetaan. Silloin ei ollut tilannetta, jossa hoitajaliitto olisi kieltäynyt suojatyöstä. Meillä on sen jälkeen ollut tilanteita, joissa on ollut riitaa siitä, mille tasolle suojatyö pitää asettaa. Nyt tässä lähdetään siitä, että ikään kuin avit kolmantena ospauolena määrittävät sen jos tilanne on riitainen. Uskomme, että kaikki olemme sitä mieltä, että suojelutyötä meillä tarvitaan tilanteessa, joissa meillä on lakko päällä.