”Vakava uhka turvallisuudelle” – näin Iranin iskuun reagoitiin

Suomalaiset poliitikot ovat laajalti tuominneet Iranin iskun Israelia kohtaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoivat iskua sunnuntaiaamuna viestipalvelu X:ssä samanlaisella julkaisulla.

Molemmat kertoivat Suomen tuomitsevan iskun ja toivovan nyt kaikilta osallisilta maltillisuutta.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on jakanut Stubbin julkaisun sekä Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin julkaisun, jossa kerrotaan EU:n tuomitsevan iskun.

– Tämä on ennennäkemätön eskalaatio ja vakava uhka alueelliselle turvallisuudelle, Borrell kirjoittaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo puolueen tuomitsevan ”jyrkästi Iranin raukkamaiset iskut”.

Myös muissa länsimaissa iskut on tuomittu laajalti.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkaisu lausunnon, jossa vakuuttaa Yhdysvaltain sitoutumista Israelin turvallisuuteen. Biden kertoo, että G7-maiden johtajat kokoontuvat asian tiimoilta huomenna.

– Tuomitsen Iranin hyökkäykset jyrkästi ja vahvistan Amerikan rautaisen sitoutumisen Israelin turvallisuuteen.

Myös Iso-Britannian pääministeri Rishi Sunak kertoo lausunnossaan tuomitsevansa iskut.

– Liittolaistemme kanssa kannustamme tekemään työtä tilanteen vakauttamiseksi ja eskaloitumisen estämiseksi. Kukaan ei halua enempää verenvuodatusta, Sunak kirjoittaa lausunnossaan.

