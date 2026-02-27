Tunneleihin pysähtyy 870 autoa vuodessa – näin vältät vaaran

Maantietunneleissa sattuu yhä vaaratilanteita väärään suuntaan ajamisten, peruutusten sekä pysähtyneiden ajoneuvojen takia.

Yksi suurimmista liikenneriskeistä maantietunneleissa on väärään suuntaan ajaminen.

Fintraffic on vuoden 2025 aikana tarkastellut viiden vilkasliikenteisen tunnelin – Helsingin Vuosaaren tunnelin, Espoon Mestarintunnelin ja Keilaniemen tunnelin, Tampereen Rantatunnelin sekä Lahden Liipolan tunnelin – liikennekäyttäytymistä. Tunnelikohtaiset tiedot löytyvät jutun lopusta.

Väärään suuntaan ajamisen lisäksi tunneleissa havaittiin peruutuksia ja pysähtyneitä ajoneuvoja.

– Tunneliliikenne sujui viime vuonna turvallisesti, ja erilaisiin häiriötilanteisiin päästiin puuttumaan ajoissa. Tunneleista raportoitiin kymmenen tapausta väärään suuntaan ajamisesta sekä yli kaksikymmentä peruutustapausta. Lisäksi kirjattiin noin 870 ajoneuvon pysähdystä, kertoo tiedotteessa Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.

– Vaikka väärään suuntaan ajaminen ja peruutukset ovat harvinaisia, pysähtyneiden ajoneuvojen määrä osoittaa, että tunneleissa esiintyy melko usein erilaisia häiriötilanteita, jotka vaativat autoilijoilta valppautta, hän jatkaa.

Maantietunneleissa turvallisuus kulkee kaiken keskiössä aina tunnelin suunnittelusta liikenteen jatkuvaan seurantaan saakka. Tunnelionnettomuudet ovatkin sen ansiosta verrattain harvinaisia.

– Tunnelissa pienikin virhe voi eskaloitua nopeasti, sillä kyseessä on suljettu ympäristö. Hätätilanteessa ei voida tällöin väistää vapaasti pientareelle, sillä vastassa on betoniseinä. Tunnelissa onkin erityisen tärkeää pitää pitkiä turvavälejä ja ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti. Tunnelissa ei saa myöskään pysähtyä ellei kyseessä ole akuutti ja pakottava tilanne. Samoin peruutukset ja u-käännökset ovat ehdottomasti kiellettyjä, muistuttaa Tarkki.

Muista nämä

Ole valppaana jo ennen tunnelia. Noudata aina nopeusrajoituksia sekä tiedotus- ja kaistaopasteita. Esimerkiksi tunnelin suulla sijaitsevan kaistaopasteen punainen rasti tarkoittaa, että kyseinen kaista on pois käytöstä.

Älä pysähdy. Tunneliin ei saa pysähtyä eikä siellä saa tehdä U-käännöstä tai peruuttaa.

Pidä turvaväli. Riittävä väli edellä ajavaan antaa aikaa reagoida – huolehdi siis turvavälistä myös ruuhkassa. Peräänajo-onnettomuuksia tapahtuu usein tilanteissa, joissa liikenne jonoutuu ohituskaistalla runsaan ajoneuvomäärän tai edessä olevan liikennehäiriön takia.

Ohita vain, jos olosuhteet sen selvästi sallivat. Ohittaminen on sallittua vain tunneleissa, joissa on useampi ajokaista samaan suuntaan ja silloinkin harkintaa käyttäen.

Jos ajoneuvoosi tulee vika ja et pääse jatkamaan: Kytke hätävilkut päälle, siirrä ajoneuvosi hätäpysäyttämispaikalle tai ainakin ajokaistan reunaan sekä sammuta moottori ja poistu autosta opasteita seuraten tunnelin yhdyskäytävään. Kutsu apua tunnelissa olevalla hätäpuhelimella tai omalla puhelimellasi ja odota avun saapumista yhdyskäytävässä.

Fintrafficin tieliikennekeskus valvoo tunneleiden liikennettä ympärivuorokautisesti, ja sen toimintaa tukevat kattavat tekniset järjestelmät, kuten sähköisesti vaihtuvat tiedotus- ja kaistaopasteet sekä nopeusrajoitusmerkit ja lisäksi kuulutusjärjestelmät, liikennekamerat ja liikennepuomit.

Liikenteen erilaisissa häiriötilanteissa Fintrafficin tieliikennekeskus ohjaa autoilijoita muun muassa alentamalla nopeusrajoituksia, ottamalla käyttöön tiedote-, kaista- ja varareittiopasteet tai sulkemalla koko tunnelin.

Vuosaaressa eniten väärään suuntaan ajaneita

Vuosaaren tunnelissa (Mt 103, Helsinki) havaittiin vuoden aikana seitsemän väärään suuntaan ajanutta ja yksi peruuttanut ajoneuvo. Tunneliin pysähtyneitä ajoneuvoja havaittiin keskimäärin kolme kertaa viikossa ja kaikkiaan tunneliin pysähtyi 172 ajoneuvoa.

Mestarintunnelissa (Kehä I, Espoo) havaittiin vuoden aikana viisi peruuttanutta ajoneuvoa. Tunneliin pysähtyneitä ajoneuvoja havaittiin keskimäärin kolme kertaa viikossa ja kaikkiaan tunneliin pysähtyi 152 ajoneuvoa.

Keilaniemen tunnelissa (Kehä I, Espoo) havaittiin vuoden aikana 15 peruuttanutta ajoneuvoa. Tunneliin pysähtyneitä ajoneuvoja havaittiin keskimäärin kaksi kertaa viikossa ja kaikkiaan tunneliin pysähtyi 121 ajoneuvoa.

Rantatunnelissa (Vt 12, Tampere) havaittiin vuoden aikana kaksi väärään suuntaan ajanutta ja kaksi peruuttanutta ajoneuvoa. Tunneliin pysähtyneitä ajoneuvoja havaittiin keskimäärin kerran päivässä ja kaikkiaan tunneliin pysähtyi 362 ajoneuvoa.

Liipolan tunnelissa (Vt 12, Lahti) havaittiin vuoden aikana yksi väärään suuntaan ajanut ja yksi peruuttanut ajoneuvo. Tunneliin pysähtyneitä ajoneuvoja havaittiin keskimäärin kerran viikossa ja kaikkiaan tunneliin pysähtyi 62 ajoneuvoa.