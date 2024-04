Tulvakaaos Venäjällä – katkera kommentti Vladimir Putinista jäi videolle

Venäjän hätätilaministeri Aleksandr Kurenkov on saapunut Orskin kaupunkiin tulvien pahentuessa kaupungissa ja sen ympäristössä padon romahtamisen jälkeen, kertoo Novaya Gazeta Europe.

Julkaisu on jakanut X-tilillään sosiaalisessa mediassa leviävän videon (jutun alla), jolla turhautunut nainen liikkuu kumiveneellä veden valtaamassa kaupungissa. Videolla näkyy myös useita muita kumiveneillä liikkuvia ihmisiä.

– Toisivat p…..e sentään myös (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin tänne, nainen toteaa.

Orenburgin alueelle on julistettu hätätila tulvan takia, ja tuhansia ihmisiä on evakuoitu.

Novaya Gazeta Europen mukaan Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi aiemmin maanantaina, että presidentti Vladimir Putin ei tällä hetkellä aio vierailla tulvien koettelemilla alueilla.

Russian Minister of Emergency Situations Alexander Kurenkov has arrived in the city of Orsk as flooding continues to worsen in and around the city following the collapse of a dam on Friday.

“Fucking wish they’d bring Putin here, too,” says the woman in the video.

Kremlin press… pic.twitter.com/omaSLF7BZM

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) April 8, 2024