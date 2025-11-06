Tulta yössä: Ukraina iski yhteen Venäjän suurimmista voimalaitoksista

Ukrainan droonit iskivät torstain vastaisena yönä menestyksekkäästi useisiin arvokkaisiin kohteisiin Venäjällä ja vallatulla Krimillä. Venäjän Kostromassa sijaitsevassa Volgoretšenskissa Ukraina iski voimalaitokseen, joka on yksi Venäjän tehokkaimmista. Laitos vaurioitui, ja tiloissa raportoitiin räjähdyksistä ja tulipalosta.

Krimski Veter -Telegram-kanava kertoi, että aluehallinnon mukaan uhreja ei ole eikä sähkönsaantikaan olisi keskeytynyt. Laitos kuitenkin selkeästi vaurioitui iskussa ja alueella syttyi tulipaloja. Kostroman voimalaitos on Venäjän kolmanneksi suurin lämpövoimalaitos. Se toimittaa sähköä merkittävälle osalle Keski-Venäjää, mukaan lukien puolustusteollisuuden laitoksia.

Jopa venäläiset viestimet myönsivät aamulla, että voimalaitokseen osui. Kostroman alueen kuvernöörin Sergei Sitnikovin Telegram-kanavan mukaan kuvernööri on matkalla Volgoretšenskiin tutustumaan tilanteeseen. Lisäksi Volgoretšenskin päiväkodit ja koulut pidetään torstaina suljettuina turvallisuussyistä, vaikka droonivaroitukset on jo peruttu.

Erityisen ankaraa droonitoiminta on ollut Volgogradin alueella. Venäjän puolustusministeriö väitti ilmapuolustuksen torjuneen yön aikana yhteensä 75 Ukrainan droonia, josta 49 pelkästään Volgogradissa. Yksi ihminen on kuollut. Viranomaiset väittävät, että 48-vuotias mies kuoli, kun torjuttujen droonien kappaleita putosi.

Volgogradissa syttyi yöllä myös öljyjätti Lukoilin jalostamolla. Tuhojen laajuudesta ei ole toistaiseksi julkisia, uskottavia arvioita, mutta kuvat kertovat näkyvästä ja voimakkaasta tulipalosta.

Lisäksi myös Krimillä Simferopolin lähellä Krimneftesbyt-jalostamolla syttyi tulipalo yöllä sen jälkeen, kun alueella oli havaittu drooneja. Glavred-uutissivusto huomauttaa, että Venäjä on marraskuun alussa vahvistanut Krimin ilmatorjuntakalustoa.